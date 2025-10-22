इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या में सुबह खाली पेट खाएं ये 5 चीजें, टाइप-2 डायबिटीज का खतरा होगा कम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। टाइप-2 डायबिटीज का मुख्य कारण है Insulin Resistance... दरअसल, यह समस्या तब शुरू होती है जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिनन पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देती हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। अच्छी बात यह है कि कुछ विशेष चीजों को सुबह खाली पेट सेवन करके इस समस्या से बचा जा सकता है। इस आर्टिकल में, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और इसे बढ़ने से रोकने के लिए सुबह खाली पेट कुछ चीजों को खाने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है। इसका मुख्य काम है खाने से मिलने वाले ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, जिससे उसे ऊर्जा में बदला जा सके, लेकिन जब कभी हमारा लाइफस्टाइल असंतुलित हो जाता है- जैसे कि हाई शुगर इनटेक, मोटापा, स्ट्रेस, कम नींद और फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, तो शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति असंवेदनशील हो जाती हैं। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता हैं। इस कंडीशन में ग्लूकोज ब्लड में जमा होने लगता है, जिससे हाई ब्लड शुगर और आगे चलकर टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।