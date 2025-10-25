रात को मुंह में दबाकर सोएं बस एक 'लौंग'... मिलेंगे ऐसे फायदे, आपने सोचे भी नहीं होंगे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने पर भी मुंह में ताजगी महसूस न हो? या फिर, रात में कभी-कभी गले की हल्की खराश आपकी नींद खराब कर दे? बता दें, हम अक्सर छोटी-छोटी देसी चीजों की ताकत को भूल जाते हैं। उन्हीं में से एक है- 'लौंग'।

यह महज़ एक मसाला नहीं, बल्कि आपकी दादी के नुस्खों की रानी है। अगर आपको लगे कि यह सिर्फ दांतों के दर्द के लिए है, तो आप गलत हैं। आज हम आपको एक ऐसा सीक्रेट रूटीन बता रहे हैं जिसमें आपको बस रात को सोने से पहले एक साबुत लौंग मुंह में दबाकर सो जाना है (Clove In Mouth While Sleeping)।

यकीन मानिए, इसके एंटी-बैक्टीरियल और जादुई आराम देने वाले फायदे आपकी नींद से लेकर आपके पाचन तंत्र तक, हर जगह असर दिखाएंगे। आइए, इस छोटे से मसाले के बड़े-बड़े कमाल जानते हैं। मुंह की समस्याओं का सरल समाधान लौंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एक नेचुरल एंटी-बैक्टीरियल एजेंट है। जब आप रात भर लौंग को मुंह में रखते हैं, तो इसका मुख्य तत्व 'यूजेनॉल' धीरे-धीरे लार में घुलता है। यह रात भर मुंह में पनपने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है, जिससे:

सांस की दुर्गंध दूर होती है: सुबह उठने पर अक्सर मुंह से आने वाली खराब गंध को यह काफी हद तक कम कर देता है।

सुबह उठने पर अक्सर मुंह से आने वाली खराब गंध को यह काफी हद तक कम कर देता है। दांतों का दर्द और मसूड़ों की सूजन: अगर आपके मसूड़ों में हल्की-फुल्की सूजन है या दांत में दर्द है, तो लौंग का 'एनेस्थेटिक' गुण रात भर में आराम पहुंचाता है।

अगर आपके मसूड़ों में हल्की-फुल्की सूजन है या दांत में दर्द है, तो लौंग का 'एनेस्थेटिक' गुण रात भर में आराम पहुंचाता है। कफ और गले की खराश में राहत: जिन लोगों को रात में सूखी खांसी या गले में खराश की शिकायत होती है, लौंग की गर्माहट उन्हें शांत करने में मदद करती है। पाचन और बेहतर नींद का कनेक्शन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लौंग सीधे आपके पेट और पाचन तंत्र पर भी असर डालती है। आयुर्वेद कहता है कि अच्छा पाचन अच्छी नींद की कुंजी है।