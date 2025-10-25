रात को मुंह में दबाकर सोएं बस एक 'लौंग'... मिलेंगे ऐसे फायदे, आपने सोचे भी नहीं होंगे
भारतीय रसोई में लौंग का इस्तेमाल सिर्फ मसाले या खुशबू के लिए नहीं होता, बल्कि इसे औषधीय गुणों का खजाना माना जाता है। आपने अक्सर दांत के दर्द में लौंग का तेल इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात को सोने से पहले बस एक लौंग मुंह में दबाकर रखने के भी कुछ हैरान करने वाले फायदे हो सकते हैं?
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने पर भी मुंह में ताजगी महसूस न हो? या फिर, रात में कभी-कभी गले की हल्की खराश आपकी नींद खराब कर दे? बता दें, हम अक्सर छोटी-छोटी देसी चीजों की ताकत को भूल जाते हैं। उन्हीं में से एक है- 'लौंग'।
यह महज़ एक मसाला नहीं, बल्कि आपकी दादी के नुस्खों की रानी है। अगर आपको लगे कि यह सिर्फ दांतों के दर्द के लिए है, तो आप गलत हैं। आज हम आपको एक ऐसा सीक्रेट रूटीन बता रहे हैं जिसमें आपको बस रात को सोने से पहले एक साबुत लौंग मुंह में दबाकर सो जाना है (Clove In Mouth While Sleeping)।
यकीन मानिए, इसके एंटी-बैक्टीरियल और जादुई आराम देने वाले फायदे आपकी नींद से लेकर आपके पाचन तंत्र तक, हर जगह असर दिखाएंगे। आइए, इस छोटे से मसाले के बड़े-बड़े कमाल जानते हैं।
मुंह की समस्याओं का सरल समाधान
लौंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एक नेचुरल एंटी-बैक्टीरियल एजेंट है। जब आप रात भर लौंग को मुंह में रखते हैं, तो इसका मुख्य तत्व 'यूजेनॉल' धीरे-धीरे लार में घुलता है। यह रात भर मुंह में पनपने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है, जिससे:
- सांस की दुर्गंध दूर होती है: सुबह उठने पर अक्सर मुंह से आने वाली खराब गंध को यह काफी हद तक कम कर देता है।
- दांतों का दर्द और मसूड़ों की सूजन: अगर आपके मसूड़ों में हल्की-फुल्की सूजन है या दांत में दर्द है, तो लौंग का 'एनेस्थेटिक' गुण रात भर में आराम पहुंचाता है।
- कफ और गले की खराश में राहत: जिन लोगों को रात में सूखी खांसी या गले में खराश की शिकायत होती है, लौंग की गर्माहट उन्हें शांत करने में मदद करती है।
पाचन और बेहतर नींद का कनेक्शन
शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लौंग सीधे आपके पेट और पाचन तंत्र पर भी असर डालती है। आयुर्वेद कहता है कि अच्छा पाचन अच्छी नींद की कुंजी है।
- पाचन में सुधार: लौंग पाचन एंजाइम्स को उत्तेजित करती है, जिससे खाना आसानी से पचता है। रात को इसे चूसने से आपका पेट सुबह के लिए तैयार हो जाता है।
- एसिडिटी से बचाव: अगर आपको रात में भारी खाने के बाद एसिडिटी या छाती में जलन महसूस होती है, तो लौंग इसे शांत करने में मदद करती है।
- तनाव कम करे: लौंग की हल्की-सी सुगंध और इसका स्वाद नर्वस सिस्टम को आराम देता है। यह तनाव कम करके आपको गहरी और शांतिपूर्ण नींद लेने में मदद करता है।
क्या है इस्तेमाल का सही तरीका?
इस नुस्खे के लिए आपको सिर्फ एक साबुत लौंग लेनी है।
- रात को ब्रश करने के बाद, एक लौंग मुंह में रखें।
- इसे अपने गाल और मसूड़ों के बीच दबा लें। इसे तुरंत चबाएं नहीं।
- लौंग का रस धीरे-धीरे मुंह में घुलने दें।
- सुबह उठकर इसे फेंक दें।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
