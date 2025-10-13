5 घरेलू नुस्खे अपनाकर लें Diwali के पकवानों का मजा, गैस-एसिडिटी से नहीं होना पड़ेगा परेशान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का नाम सुनते ही मन में तरह-तरह के पकवानों और मिठाइयों की तस्वीरें आ जाती हैं। इस दौरान हम सभी खूब खाते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादा तला-भुना और मीठा खाने से गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इस साल 20 अक्टूबर को मनाई जाने वाली दीवाली पर अगर आप भी पकवानों का जी भरकर मजा लेना चाहते हैं और पेट की परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो ये 5 आसान घरेलू नुस्खे आपके बहुत काम आ सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खाने के बाद पीएं अजवाइन का पानी अजवाइन पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद तत्व पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और गैस को तुरंत दूर करते हैं। कैसे करें इस्तेमाल: एक चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर धीरे-धीरे पीएं। इसे खाने के बाद पीने से आपको तुरंत राहत मिलेगी। अदरक का टुकड़ा है कमाल का अदरक में पाचन को सुधारने वाले गुण होते हैं। यह एसिडिटी और जी-मचलाने की समस्या में भी बहुत फायदेमंद होता है।

कैसे करें इस्तेमाल: खाने के बाद एक छोटा-सा अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक के साथ चबाएं। इससे खाना आसानी से पच जाएगा और पेट हल्का महसूस होगा। जीरे का पानी है रामबाण जीरा सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह पेट की समस्याओं के लिए भी एक बेहतरीन उपाय है।

कैसे करें इस्तेमाल: एक चम्मच जीरे को भूनकर एक गिलास पानी में डालें। इसे कुछ देर उबालें और ठंडा होने पर पी लें। यह नुस्खा पाचन को दुरुस्त रखता है और एसिडिटी को दूर करता है। हींग का तड़का है सबसे असरदार हींग को पेट फूलने और गैस से राहत दिलाने के लिए सबसे पुराना और असरदार नुस्खा माना जाता है।