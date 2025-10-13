Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    5 घरेलू नुस्खे अपनाकर लें Diwali के पकवानों का मजा, गैस-एसिडिटी से नहीं होना पड़ेगा परेशान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:17 PM (IST)

    इस साल दीपावली (Diwali 2025) पर अगर आप भी बिना गैस-एसिडिटी से परेशान हुए टेस्टी स्नैक्स का मजा लेना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। दरअसल, फेस्टिव सीजन में कई लोगों को बदहजमी की समस्या रहती है, जिससे त्योहार का मजा फीका पड़ जाता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिना गैस और एसिडिटी के लेना है दीवाली के पकवानों का मजा, अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का नाम सुनते ही मन में तरह-तरह के पकवानों और मिठाइयों की तस्वीरें आ जाती हैं। इस दौरान हम सभी खूब खाते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादा तला-भुना और मीठा खाने से गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इस साल 20 अक्टूबर को मनाई जाने वाली दीवाली पर अगर आप भी पकवानों का जी भरकर मजा लेना चाहते हैं और पेट की परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो ये 5 आसान घरेलू नुस्खे आपके बहुत काम आ सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Diwali 2025

    खाने के बाद पीएं अजवाइन का पानी

    अजवाइन पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद तत्व पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और गैस को तुरंत दूर करते हैं।

    • कैसे करें इस्तेमाल: एक चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर धीरे-धीरे पीएं। इसे खाने के बाद पीने से आपको तुरंत राहत मिलेगी।

    अदरक का टुकड़ा है कमाल का

    अदरक में पाचन को सुधारने वाले गुण होते हैं। यह एसिडिटी और जी-मचलाने की समस्या में भी बहुत फायदेमंद होता है।

    • कैसे करें इस्तेमाल: खाने के बाद एक छोटा-सा अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक के साथ चबाएं। इससे खाना आसानी से पच जाएगा और पेट हल्का महसूस होगा।

    जीरे का पानी है रामबाण

    जीरा सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह पेट की समस्याओं के लिए भी एक बेहतरीन उपाय है।

    • कैसे करें इस्तेमाल: एक चम्मच जीरे को भूनकर एक गिलास पानी में डालें। इसे कुछ देर उबालें और ठंडा होने पर पी लें। यह नुस्खा पाचन को दुरुस्त रखता है और एसिडिटी को दूर करता है।

    हींग का तड़का है सबसे असरदार

    हींग को पेट फूलने और गैस से राहत दिलाने के लिए सबसे पुराना और असरदार नुस्खा माना जाता है।

    • कैसे करें इस्तेमाल: एक चुटकी हींग को गुनगुने पानी में घोलकर पी लें। आप इसे खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह गैस की समस्या को तुरंत खत्म कर देता है।

    सौंफ और मिश्री है परफेक्ट कॉम्बिनेशन

    सौंफ खाने को पचाने और मुंह को फ्रेश रखने में मदद करती है। मिश्री के साथ इसका सेवन करने से इसका असर और बढ़ जाता है।

    • कैसे करें इस्तेमाल: खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ और मिश्री चबाएं। यह न सिर्फ आपके मुंह को तरोताजा रखेगा, बल्कि एसिडिटी और पेट की जलन को भी शांत करेगा।

    यह भी पढ़ें- Diwali 2025: दीवाली पर भी कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर, 5 टिप्स को अपनाकर बेफिक्र मनाएं त्योहार

    यह भी पढ़ें- Diwali 2025: त्योहारों की मस्ती में भी फिटनेस रहेगी बरकरार, ओवरईटिंग से बचाएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।