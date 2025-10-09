Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं ये योगासन, दिल की बीमारियां भी रहती हैं दूर

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:40 AM (IST)

    आजकल की स्ट्रेस फुल लाईफ में हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या बन गई है, जिसे योग के माध्यम से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित रूप से सेतुबंधासन, बालासन, शवासन, पश्चिमोत्तानासन, भद्रासन, वीरासन और उत्कटासन जैसे योगासन करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, स्ट्रेस कम होता है और हार्ट की कार्यक्षमता बढ़ती है। ये योगासन न सिर्फ ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। इन्हें डेली सुबह के शांत एटमॉस्फियर में करना ज्यादा फायदेमंद होता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे ये योगासन (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आजकल बेहद आम हो गई है, खासकर शहरी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, अनहेल्दी फूड्स और एक्सरसाइज की कमी के कारण। जिसमें अगर हाई बीपी (हाइपरटेंशन) लंबे समय तक बना रहे तो यह दिल, किडनी और मस्तिष्क पर बुरा असर डाल सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योग एक ऐसा नेचुरल उपाय है, जो न केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। विशेष रूप से कुछ योगासन ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यहां कुछ ऐसे ही योगासनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है,जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो आईए जानते हैं इनके बारे में 

    सेतुबंधासन

    यह योगासन हार्ट और लंग्स दोनों को एक्टिव बनाता है, स्ट्रेस को कम करता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन  को बेहतर बनाता है।

    • कैसे करें- पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें, पैरों को जमीन पर टिकाएं और धीरे-धीरे कमर को ऊपर उठाएं।

    बालासन

    यह योगासन दिमाग को शांत करता है और तनाव को दूर करता है। खासकर हाई ब्लड प्रेशर में यह बहुत लाभदायक है।

    • कैसे करें- घुटनों के बल बैठें, माथा ज़मीन से लगाएं और हाथों को आगे की ओर फैलाएं।

    शवासन

    यह डीप रिलेक्सेशन का योग है जो नाड़ी की गति को नियंत्रित करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है।

    • कैसे करें- पीठ के बल लेट जाएं, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ें और आंखें बंद कर गहरी सांस लें।

    पश्चिमोत्तानासन

    यह आसन नसों को शांत करता है, स्ट्रेस घटाता है और ब्लड प्रेशर को संतुलन में रखता है।

    • कैसे करें- पैरों को सामने फैलाकर बैठें और धीरे-धीरे आगे झुककर पैरों को पकड़ें।

    भद्रासन

    ये आसान ध्यान और प्राणायाम के लिए उपयुक्त आसन है जो मानसिक स्थिरता लाकर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है।

    • कैसे करें- पैरों के तलवे मिलाकर बैठें और घुटनों को जमीन की ओर दबाएं।

    वीरासन

    यह आसन डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है, मन को शांत करता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है।

    • कैसे करें- एड़ियों के बीच बैठें, अपनी रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद कर कुछ मिनट ध्यान करें।

    उत्कटासन

    यह आसन शरीर की स्टेमिना को बढ़ाता है, हार्ट को एक्टिव करता है और हाइ ब्लड प्रेशर को संतुलन में लाता है।

    • कैसे करें- खड़े होकर घुटनों को मोड़ें, हाथों को ऊपर उठाएं और कुर्सी जैसी स्थिति बनाएं।

    इन योगासनों को नियमित रूप से करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है और मानसिक शांति भी मिलती है। इन्हें सुबह खाली पेट, शांत वातावरण में करना सबसे अधिक फायदेमंद होता है।

    यह भी पढ़ें- तपती गर्मी से हो गए हैं परेशान, तो बॉडी को ठंडा रखेंगे 3 योगासन; 45 डिग्री में भी बनी रहेगी फ्रेशनेस

    यह भी पढ़ें- डेस्क पर बैठे-बैठे होने लगा है कमर में दर्द? तो इन 4 योगासन से तुरंत मिलेगा आराम

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।