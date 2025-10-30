Language
    कहीं आप भी तो नहीं कर रहे वॉक करते समय ये 5 गलतियां, दिल को हो सकते हैं गंभीर नुकसान

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:25 PM (IST)

    वॉक करना हेल्दी रहने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप इस दौरान कुछ गलतियां (Walking Mistakes) कर रहे हैं, तो इससे आपकी सेहत को गंभीर को नुकसान हो सकते हैं, खासकर आपके दिल को? जी हां, वॉक करते वक्त की कुछ गलतियां हार्ट हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

    वॉक करते वक्त बरतें सावधानी (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वॉक हेल्दी रहने का सबसे आसान और असरदार तरीका माना जाता है। इससे न केवल वजन कम होता है, बल्कि यह स्ट्रेस कम करने और पूरी सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह हार्ट हेल्थ के लिए खासतौर से फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इस दौरान की कुछ गलतियां (Walking Mistakes for Heart) दिल को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। 

    जी हां, अक्सर लोग वॉक करते समय कुछ गलतियां करते हैं, जो व्यक्ति के दिल पर दबाव डालती हैं। अगर इनमें जल्दी सुधार न किया जाए, तो ये दिल को गंभीर नुकसान (Walking Mistakes Which Harm Heart) पहुंचा सकती हैं। आइए जानें वॉक करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। 

    बिना वॉर्म-अप के तेज चलना शुरू कर देना

    सीधे ही तेज स्पीड से वॉक शुरू कर देना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। ऐसा करने से आपका दिल एकाएक ही अचानक हाई इंटेंसिटी वाले काम के लिए तैयार नहीं हो पाता। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे दिल पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। इससे सीने में दर्द या अनियमित धड़कन की समस्या भी हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं।

    इसिलए वॉक शुरू करने से पहले हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग और 5-7 मिनट तक धीमी गति से चलकर खुद को वॉर्म-अप जरूर करें।

    अनियमित या बहुत तेज गति से चलना

    कई लोग सोचते हैं कि जितनी तेजी से चलेंगे, उतना जल्दी फायदा मिलेगा। लेकिन यह हमेशा सही नहीं होती। अपनी क्षमता से ज्यादा तेज या अनियमित गति से चलना हार्ट बीट को अस्थिर कर सकता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है और दिल को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है, जो उसके लिए हानिकारक हो सकता है।

    इसलिए आपकी गति इतनी होनी चाहिए कि चलते वक्त आप सामान्य बातचीत कर सकें। अगर सांस फूल रही है या बात करने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है कि स्पीड ज्यादा है।

    डिहाइड्रेशन

    वॉक के दौरान पसीना बहता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पानी की कमी होने पर खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे उसे पंप करने में दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे हार्ट बीट बढ़ सकती है और ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो सकता है। लंबे समय तक डिहाइड्रेशन की स्थिति दिल के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है।

    इसलिए वॉक पर जाने से पहने एक-दो गिलास पानी पिएं और अगर वॉक लंबी है तो साथ में पानी की बोतल जरूर रखें। थोड़ी-थोड़ी देर में घूंट-घूंट कर पानी पीते रहें।

    हैवी खाने के तुरंत बाद वॉक करना

    खाने के तुरंत बाद तेज चलना सही नहीं है। ऐसा करने से शरीर का ब्लड फ्लो पाचन क्रिया की बजाय मांसपेशियों की ओर मुड़ जाता है, जिससे पाचन तो खराब होता ही है, साथ ही दिल पर भी दोहरा दबाव पड़ता है। इसलिए हैवी खाना खाने के बाद कम से कम 30-45 मिनट तक आराम करें। उसके बाद ही बहुत हल्की और आरामदायक गति से टहलें।

    शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना

    वॉक के दौरान अगर सीने में जकड़न, भारीपन, दर्द, बहुत ज्यादा सांस फूलना, चक्कर आना या घबराहट होती है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। ये लक्षण इस बात का संकेत हैं कि आपका दिल एक्स्ट्रा स्ट्रेस झेल रहा है और उसे आराम की जरूरत है। इन संकेतों को लगातार नजरअंदाज करना दिल की गंभीर समस्याओं को निमंत्रण दे सकता है।

    इसलिए अपने शरीर की सुनें। अगर ऐसे कोई भी लक्षण महसूस हों, तो तुरंत वॉक रोक दें और आराम करें। अगर लक्षण बार-बार दिखें, तो बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लें।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।