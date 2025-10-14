Language
    इस सिंपल रेसिपी से बनाएं चटाखेदार अमरूद की चटनी, बोरिंग खाने का स्वाद भी हो जाएगा लाजवाब

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:14 AM (IST)

    चटनी किसी भी बोरिंग खाने का स्वाद बढ़ा देती है। इसलिए अक्सर घरों में धनिया या पुदीने की चटनी बनती है। लेकिन क्या आपने कभी अमरूद की चटनी खाई है? जी हां, कच्चे अमरूद से बनी चटनी (Amrood ki Chutney) स्वाद में बेहद लाजवाब होती है और इसे बनाने की रेसिपी भी काफी आसान है। 

    खाने का स्वाद बढ़ा देगी अमरूद की चटनी (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अमरूद स्वाद में तो लाजवाब होता ही है, साथ ही इसमें विटामिन-सी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए लोग अमरूद खाना काफी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अमरूद की चटनी (Guava Chutney) खाई है? जी हां,  इसके हरे-कच्चे फलों से बनने वाली चटनी का स्वाद तीखे, मीठे और खट्टे का अनोखा कॉम्बिनेशन होता है। 

    इसलिए खाने के साथ अमरूद की चटनी काफी स्वादिष्ट लगती है। यह चटनी पराठों, पूरियों, पकौड़ों या फिर किसी भी साधारण खाने के स्वाद को लाजवाब बना देती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस चटनी की रेसिपी (Guava Chutney Recipe) काफी आसान है, जिसके कारण आप इसे थोड़ी देर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। आइए जानें अमरूद की चटनी बनाने की रेसिपी। 

    (Picture Courtesy: Instagram)

    सामग्री-

    • अमरूद- 2 मध्यम आकार के (कच्चे, सख्त)
    • अदरक- 1 इंच का टुकड़ा
    • जीरा- 1 छोटा चम्मच
    • काला नमक- स्वादानुसार 
    • हरी मिर्च- 1-2 (स्वाद के अनुसार)
    • पुदीने के पत्ते- 1/4 कप
    • धनिया के पत्ते- 1/4 कप 
    • नींबू का रस- 1 छोटा चम्मच
    • तेल- 1 छोटा चम्मच 
    • पानी- चटनी को पीसने के लिए 

    बनाने की विधि-

    • सबसे पहले ताजे अमरूदों को अच्छी तरह धो लें। इसके बाद एक किचन टॉवेल की मदद से उन्हें अच्छी तरह सुखा लें। अब अमरूदों की सतह पर हल्का-सा तेल ब्रश कर दें। एक तवा या ग्रिल पैन को मध्यम आंच पर गर्म करें और उस पर अमरूदों को रख दें। 
    • अमरूदों को धीमी आंच पर तब तक भूनते रहें जब तक कि उनकी सतह पर अच्छी ग्रिल के निशान न आ जाएं और वह बाहर से हल्के मुलायम न हो जाएं। भूनने से अमरूद का कच्चापन दूर होता है और उसका स्वाद स्मोकी हो जाता है, जिससे चटनी का स्वाद काफी लाजवाब हो जाता है।
    • अब भुने हुए अमरूदों को थोड़ा ठंडा होने दें। फिर उनका छिलका हटाकर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। छिलका हटाना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे चटनी का टेक्सचर बेहतर हो जाता है। अब एक मिक्सर जार में कटे हुए अमरूद के टुकड़े डालें। उसमें जीरा, काला नमक, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते भी डाल दें।
    • अब मिक्सर जार को बंद करके सभी सामग्रियों को अच्छी तरह पीस लें। पीसते समय जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते रहें, ताकि चटनी का सही गाढ़ापन बना रहे। आप चाहें तो इसे थोड़ी दरदरी भी पीस सकती हैं या फिर बिल्कुल महीन। 
    • चटनी पीसने के बाद उसे एक कटोरी में निकाल लें। अब उसमें ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस मिलाएं। इससे चटनी की खटास बढ़ जाएगी। चटनी को गार्निश करने के लिए ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया पत्ते से गार्निश करें। 

