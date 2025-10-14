इस सिंपल रेसिपी से बनाएं चटाखेदार अमरूद की चटनी, बोरिंग खाने का स्वाद भी हो जाएगा लाजवाब

(Picture Courtesy: Instagram)

सबसे पहले ताजे अमरूदों को अच्छी तरह धो लें। इसके बाद एक किचन टॉवेल की मदद से उन्हें अच्छी तरह सुखा लें। अब अमरूदों की सतह पर हल्का-सा तेल ब्रश कर दें। एक तवा या ग्रिल पैन को मध्यम आंच पर गर्म करें और उस पर अमरूदों को रख दें।

अमरूदों को धीमी आंच पर तब तक भूनते रहें जब तक कि उनकी सतह पर अच्छी ग्रिल के निशान न आ जाएं और वह बाहर से हल्के मुलायम न हो जाएं। भूनने से अमरूद का कच्चापन दूर होता है और उसका स्वाद स्मोकी हो जाता है, जिससे चटनी का स्वाद काफी लाजवाब हो जाता है।

अब भुने हुए अमरूदों को थोड़ा ठंडा होने दें। फिर उनका छिलका हटाकर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। छिलका हटाना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे चटनी का टेक्सचर बेहतर हो जाता है। अब एक मिक्सर जार में कटे हुए अमरूद के टुकड़े डालें। उसमें जीरा, काला नमक, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते भी डाल दें।

अब मिक्सर जार को बंद करके सभी सामग्रियों को अच्छी तरह पीस लें। पीसते समय जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते रहें, ताकि चटनी का सही गाढ़ापन बना रहे। आप चाहें तो इसे थोड़ी दरदरी भी पीस सकती हैं या फिर बिल्कुल महीन।