संतरा या अनार: सर्दियों में कौन-सा फल है बेस्ट? पढ़ें न्यूट्रिएंट्स का पूरा बही-खाता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ संतरे का खट्टा-मीठा स्वाद जो सर्दी-जुकाम से लड़ने की ताकत देता है, तो दूसरी ओर अनार के दाने, जो न सिर्फ खून बढ़ाते हैं, बल्कि हार्ट के डॉक्टर भी माने जाते हैं। जी हां, ये दोनों ही फल अपने आप में चैंपियन हैं। मगर, जब सेहत का सवाल हो, तो असली 'सुपरस्टार' कौन है? आइए, बिना किसी देरी के इन दोनों फलों के पोषक तत्वों का पूरा बही-खाता खोलते हैं और तय करते हैं कि सर्दियों की डाइट में किसे पहले जगह मिलनी चाहिए।