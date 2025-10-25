संतरा या अनार: सर्दियों में कौन-सा फल है बेस्ट? पढ़ें न्यूट्रिएंट्स का पूरा बही-खाता
सर्दियों का मौसम आते ही बाजार रंग-बिरंगे और ताजे फलों से भर जाता है। इनमें दो फल सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं- एक रसीला, खट्टा-मीठा संतरा और दूसरा लाल-चमकीला अनार। वैसे तो, दोनों ही सेहत का खजाना हैं, लेकिन जब बात आती है 'बेस्ट' चुनने की, तो कौन बाजी मारता है (Orange vs Pomegranate)? आइए, इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ संतरे का खट्टा-मीठा स्वाद जो सर्दी-जुकाम से लड़ने की ताकत देता है, तो दूसरी ओर अनार के दाने, जो न सिर्फ खून बढ़ाते हैं, बल्कि हार्ट के डॉक्टर भी माने जाते हैं। जी हां, ये दोनों ही फल अपने आप में चैंपियन हैं। मगर, जब सेहत का सवाल हो, तो असली 'सुपरस्टार' कौन है? आइए, बिना किसी देरी के इन दोनों फलों के पोषक तत्वों का पूरा बही-खाता खोलते हैं और तय करते हैं कि सर्दियों की डाइट में किसे पहले जगह मिलनी चाहिए।
संतरा (Orange)
संतरा, सिट्रस फैमिली का एक खास सदस्य है और सर्दियों में सबसे ज्यादा खाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसमें विटामिन C की भरपूर मात्रा।
- विटामिन C: यह आपकी इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को तुरंत बढ़ाता है, जिससे आप सर्दी, खांसी और जुकाम से बचे रहते हैं।
- पानी की मात्रा: संतरे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो सर्दियों में भी आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है।
- फाइबर और कैलोरी: इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है और यह अनार की तुलना में कम कैलोरी वाला फल है। इसलिए जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन स्नैक है।
- अन्य पोषक तत्व: इसमें पोटैशियम और फोलेट भी होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है।
अनार (Pomegranate)
अनार एक 'सुपरफ्रूट' के तौर पर जाना जाता है, खासकर अपने बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स के कारण।
- शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स: अनार की सबसे बड़ी ताकत है इसके पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स (जैसे पुनिकालगिन)। रिसर्च बताती है कि अनार में ग्रीन टी या रेड वाइन से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं।
- हार्ट हेल्थ: इसके एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने, ब्लड प्रेशर कम करने और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में बहुत असरदार हैं। यह दिल की सेहत के लिए अद्भुत है।
- खून बढ़ाए: अनार को अक्सर एनीमिया (शरीर में खून की कमी) दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके सेवन से खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बेहतर होता है।
- फाइबर और ऊर्जा: अनार में भी फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है और शरीर को लगातार ऊर्जा देती रहती है।
किसे चुनना है ज्यादा फायदेमंद?
- इम्युनिटी और जुकाम से बचाव- संतरा (इसमें विटामिन C की मात्रा बहुत ज्यादा है)
- हार्ट हेल्थ और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस- अनार (इसमें पॉलीफेनोल्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा हैं)
- वेट लॉस- संतरा (अनार की तुलना में इसमें नेचुरल शुगर और कैलोरी कम होती है)
- एनीमिया और ब्लड सर्कुलेशन- अनार (खून बढ़ाने और ब्लड फ्लो को बेहतर करने में मदद करता है)
