    सर्दियों में त्वचा को रूखा होने से बचाएंगे 5 फूड्स, आज से ही बना लें इन्हें डाइट का हिस्सा

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    सर्दियों का मौसम आने के साथ ही रूखी और बेजान त्वचा की समस्या भी काफी बढ़ जाती है। ठंडी हवाएं और कम नमी हमारी त्वचा से प्राकृतिक चमक छीन लेती हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जी हां, सिर्फ बाहरी देखभाल ही नहीं, बल्कि सही खान-पान से भी आप अपनी त्वचा को अंदर से हेल्दी और हाइड्रेटेड रख सकते हैं।

    सर्दियों में ड्राई स्किन से बचने के लिए जरूर खाएं ये फूड्स (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम करीब आ चुका है और बस कुछ ही दिन बाकी है, जब ठंडी हवाएं हमारी त्वचा से उसकी प्राकृतिक चमक और नमी छीननी शुरू कर देंगी। ऐसे में, क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी त्वचा की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए सिर्फ महंगे मॉइस्चराइजर पर ही निर्भर न रहें, बल्कि अपनी किचन में मौजूद कुछ 'सीक्रेट' फूड्स की मदद से भी उसे अंदर से चमकदार बना सकते हैं?

    जी हां, यह सच है। आपकी डाइट में कुछ बदलाव आपकी त्वचा को सर्दियों में रूखा होने से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं उन 5 सुपरफूड्स के बारे में, जो आपकी त्वचा को अंदर से पोषण देंगे और उसे सर्दियों में भी दमकता हुआ रखेंगे।

    एवोकाडो (Avocado)

    एवोकाडो में हेल्दी फैट्स और विटामिन-ई भरपूर मात्रा में होते हैं, जो त्वचा की नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसका नियमित सेवन त्वचा की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और उसे रूखा होने से बचाता है। इसे आप सलाद, सैंडविच या स्मूदी में शामिल कर सकते हैं।

    शकरकंद (Sweet Potato)

    शकरकंद में बीटा-कैरोटीन होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन-ए में बदल जाता है। यह विटामिन त्वचा की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और उन्हें रिपेयर करने में बहुत सहायक है। शकरकंद खाने से आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनी रहेगी।

    खट्टे फल (Citrus Fruits)

    संतरा, नींबू, और कीवी जैसे खट्टे फल विटामिन-सी से भरे होते हैं। विटामिन-सी कोलेजन (collagen) के उत्पादन के लिए ज़रूरी है, जो त्वचा को कसा हुआ और जवान बनाए रखता है। ये त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं।

    नट्स और सीड्स (Nuts & Seeds)

    बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, और फ्लैक्स सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड्स के बेहतरीन स्रोत हैं। ये त्वचा की बाहरी परत को मजबूत करते हैं और उसे नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। रोज मुट्ठी भर नट्स खाने से आपकी त्वचा की नमी बरकरार रहेगी।

    नारियल पानी (Coconut Water)

    नारियल पानी सिर्फ एक ताजगी देने वाली ड्रिंक नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखते हैं। यह त्वचा की नमी को बनाए रखने और उसे ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। इसे रोजाना पीने से आपकी त्वचा को पोषण मिलता है।

