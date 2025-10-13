अब घर बैठे मिलेगा पार्लर जैसा निखार! Diwali से पहले बस इस फेशियल को करें ट्राई

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Diwali 2025: दीपावाली पर घर की साफ-सफाई, शॉपिंग और मेहमानों की लिस्ट में लोग अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि पार्लर जाने का समय ही नहीं मिलता। जी हां, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सीक्रेट फेशियल, जिसे आप सिर्फ 30 मिनट में घर बैठे कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए सारी चीजें आपकी रसोई में ही मौजूद हैं। आइए, जानते हैं इस Pre-Diwali Facial के बारे में, जो आपकी स्किन को देगा बिल्कुल पार्लर जैसा ग्लो।

स्टेप 1: क्लींजिंग सबसे पहले चेहरे को साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए, एक चम्मच कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाएं। इसे कॉटन की मदद से पूरे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। 2 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। कच्चा दूध त्वचा की गंदगी को निकालता है और हल्दी एंटी-बैक्टीरियल होती है, जो पिंपल्स को रोकती है।

स्टेप 2: स्क्रबिंग अब बारी है डेड स्किन हटाने की। एक चम्मच चावल के आटे में आधा चम्मच शहद और थोड़ा गुलाब जल मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 3-4 मिनट तक धीरे-धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज करें। चावल का आटा नेचुरल स्क्रब का काम करेगा, शहद नमी देगा और गुलाब जल त्वचा को ठंडक देगा। इसे पानी से धो लें।

स्टेप 3: फेस पैक यह फेशियल का सबसे जरूरी स्टेप है। इसके लिए एक कटोरी में दो चम्मच बेसन, एक चुटकी हल्दी, एक चम्मच दही और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बनाएं। इस पैक को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं। इसे 15-20 मिनट तक सूखने दें। जब यह हल्का सूख जाए, तो गीले हाथों से मसाज करते हुए इसे धो लें। बेसन रंगत निखारता है, दही त्वचा को मुलायम बनाता है और हल्दी चमक लाती है।