Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब घर बैठे मिलेगा पार्लर जैसा निखार! Diwali से पहले बस इस फेशियल को करें ट्राई

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    दीपावाली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में, हर कोई चाहता है कि फेस्टिवल पर उनका चेहरा चांद की तरह चमके, लेकिन पार्लर जाने का न तो समय है और न ही इतनी भीड़ में जाने का मन। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा सिंपल फेशियल लेकर आए हैं, जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं और पा सकते हैं बिलकुल Salon-Like Glow...

    prefferd source google
    Hero Image

    दीवाली पर घर बैठे चाहिए पार्लर जैसा निखार? तो इस एक फेशियल से चमकाएं अपना चेहरा (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Diwali 2025: दीपावाली पर घर की साफ-सफाई, शॉपिंग और मेहमानों की लिस्ट में लोग अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि पार्लर जाने का समय ही नहीं मिलता। जी हां, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सीक्रेट फेशियल, जिसे आप सिर्फ 30 मिनट में घर बैठे कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए सारी चीजें आपकी रसोई में ही मौजूद हैं। आइए, जानते हैं इस Pre-Diwali Facial के बारे में, जो आपकी स्किन को देगा बिल्कुल पार्लर जैसा ग्लो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्टेप 1: क्लींजिंग

    सबसे पहले चेहरे को साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए, एक चम्मच कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाएं। इसे कॉटन की मदद से पूरे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। 2 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। कच्चा दूध त्वचा की गंदगी को निकालता है और हल्दी एंटी-बैक्टीरियल होती है, जो पिंपल्स को रोकती है।

    स्टेप 2: स्क्रबिंग

    अब बारी है डेड स्किन हटाने की। एक चम्मच चावल के आटे में आधा चम्मच शहद और थोड़ा गुलाब जल मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 3-4 मिनट तक धीरे-धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज करें। चावल का आटा नेचुरल स्क्रब का काम करेगा, शहद नमी देगा और गुलाब जल त्वचा को ठंडक देगा। इसे पानी से धो लें।

    स्टेप 3: फेस पैक

    यह फेशियल का सबसे जरूरी स्टेप है। इसके लिए एक कटोरी में दो चम्मच बेसन, एक चुटकी हल्दी, एक चम्मच दही और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बनाएं। इस पैक को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं। इसे 15-20 मिनट तक सूखने दें। जब यह हल्का सूख जाए, तो गीले हाथों से मसाज करते हुए इसे धो लें। बेसन रंगत निखारता है, दही त्वचा को मुलायम बनाता है और हल्दी चमक लाती है।

    फेशियल के बाद की देखभाल

    यह फेशियल करने के बाद, चेहरे पर तुरंत कोई साबुन या फेसवॉश इस्तेमाल न करें। अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए कोई लाइट मॉइस्चराइजर लगाएं। इस फेशियल को दीवाली से 2-3 दिन पहले करें ताकि आपकी त्वचा को पूरी तरह से निखरने का मौका मिले।

    यह भी पढ़ें- कहीं नींबू बिगाड़ न दे आपकी स्किन? जान लें किन लोगों को इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए!

    यह भी पढ़ें- इन 3 जादुई स्टेप्स में छिपा है Insta-Worthy ग्लो पाने का राज, आज ही करें ट्राई