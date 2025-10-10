इन 3 जादुई स्टेप्स में छिपा है Insta-Worthy ग्लो पाने का राज, आज ही करें ट्राई
सही स्किनकेयर, स्किन टाइप के हिसाब से सही विटामिन और सनस्क्रीन का इस्तेमाल खूबसूरत स्किन पाने का सीक्रेट है। स्किन को झुर्रियों से बचाना हो, कोलेजन का सही निर्माण करना हो तो स्किन केयर के साथ-साथ उसके लिए जरूरी विटामिन के स्रोतों और प्रोडक्ट की सही जानकारी से भी मदद मिल सकती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। महंगी-महंगी क्रीमें और ढेर सारे स्टेप करने से खूबसूरत स्किन नहीं मिलती। कई बार स्किन पर ज्यादा प्रयोग करना उसकी सेहत के लिए महंगा भी पड़ सकता है। यदि आपको भी अपनी स्किन की नेचुरल खूबसूरती बनाए रखनी है तो इन 3 स्टेप्स को ध्यान में रखें।
स्किन के लिए जरूरी हैं 3 विटामिन
- विटामिन ए: यह त्वचा को लचीला बनाता है, झुर्रियों को पास नहीं आने देता। इस विटामिन का मुख्य स्रोत है पालक, दूध, अंडे की जर्दी, नारंगी रंग के फल और सब्जियां।
- विटामिन बी: स्किन टोन को बनाए रखने में मदद करता है। आलू, टूना मछली, काले बीन्स और तरबूज में यह पाया जाता है।
- विटामिन सी: स्किन के लिए बेहद जरूरी प्रोटीन, कोलेजन को बनाने में मदद करता है। इसे आप खट्टे फलों जैसे संतरा, स्ट्रॉबेरी और टमाटर, ब्रॉकली व गोभी जैसी सब्जियों से ले सकते हैं।
स्किनकेयर के हैं ये 3 महत्वपूर्ण स्टेप
- क्लीनिंग: दिनभर में दो बार अपने चेहरे को किसी माइल्ड सोप या क्लींजर से साफ करें। लेकिन स्किन के PH बैलेंस को बनाए रखने के लिए उसके अनुसार ही प्रोडक्ट का चुनाव करें।
- पोषण या नॉरिशमेंट: हर दिन छह से आठ ग्लास पानी पिएं। इससे स्किन टॉक्सिन फ्री और हाइड्रेट होती है। चेहरे पर नेचुरल चमक आती है। एजिंग और ड्राई स्किन के लिए आपको दिन में लाइट मॉइश्चराइजर और रात के समय थोड़ी हैवी क्रीम की जरूरत है।
- सुरक्षा: धूप से स्किन को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम 15 एसपीएफ की सनस्क्रीन जरूर लगाएं। छोटे बच्चों और टीनएजर को खासकर सनबर्न से बचाने की जरूरत है। ऐसा ना करने से एडल्ट होने पर स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
याद रखें सनस्क्रीन के ये 3 टिप्स
- बाहर जाने से 15 से 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएं। किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसे रीअप्लाय करना ना भूलें।
- ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन चुनें, जोकि यूवीए और यूवीबी किरणों से आपकी स्किन को सुरक्षा दे। यूवीबी किरणें स्किन कैंसर के सबसे बड़े कारणों में से एक मानी जाती हैं।
- सनस्क्रीन के एसपीएफ की संख्या उसके टिकने का समय बताती है। यदि आपने 15 एसपीएफ का सनस्क्रीन लगाया है तो आपको 300 मिनट तक सनबर्न का खतरा नहीं है।
