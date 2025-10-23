ज्यादातर लोग करते हैं रसोई की ये आम गलती, इन 5 चीजों को साथ रखने से जल्दी सड़ जाते हैं फल और सब्जियां

सेब और हरी सब्जियां- सेब एक नेचुरल एथिलीन बनाने वाला फल है। अगर इसे पत्तागोभी, पालक या ब्रॉकली जैसी हरी सब्जियों के साथ रखा जाए, तो वे जल्दी पीली पड़ने लगती हैं और उनका स्वाद भी बदल सकता है। इससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।

केले और अन्य एथिलीन- सेंसिटिव फल- केले भी भारी मात्रा में एथिलीन गैस छोड़ते हैं। अगर आप केले को आम, पपीता, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी,रसभरी अंगूर या नाशपाती के साथ रखते हैं तो वे सभी फल बहुत जल्दी पककर सड़ सकते हैं। इस वजह से इन फलों को अलग-अलग रखना समझदारी है।

आलू और प्याज- यह एक आम गलती है जो लगभग हर घर में होती है। लोग आलू और प्याज को एकसाथ थैले या टोकरी में रखते हैं। लेकिन प्याज से निकलने वाली नमी और गैस से आलू जल्दी अंकुरित होते हैं और सड़ जाते हैं।

टमाटर और खीरा/ककड़ी- टमाटर भी एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जबकि खीरा और ककड़ी इस गैस के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इन्हें साथ रखने पर खीरे जल्दी नरम और पानी जैसे हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद खराब हो जाता है।