ज्यादातर लोग करते हैं रसोई की ये आम गलती, इन 5 चीजों को साथ रखने से जल्दी सड़ जाते हैं फल और सब्जियां

रसोई में कुछ फलों और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब हो सकते हैं। कुछ फल 'एथिलीन गैस' छोड़ते हैं, जो आसपास की सब्जियों और फलों को तेजी से पकाती या सड़ाती है। इसलिए खाने की बर्बादी से बचने के लिए फलों और सब्जियों को सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम रसोई में फलों और सब्जियों को एकसाथ रखने की गलती कर बैठते हैं, यह सोचकर कि इससे जगह की बचत होगी या फ्रेशनेस बनी रहेगी। लेकिन कुछ फल और सब्जियां अगर साथ रखी जाएं तो यह न केवल उनके स्वाद और पोषण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य और बजट पर भी असर डाल सकते हैं।
दरअसल कुछ फल ऐसे होते हैं जो ‘एथिलीन गैस’ छोड़ते हैं, जो आसपास की सब्जियों और फलों के जल्दी पकने या सड़ने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फलों और सब्जियों के बारे में।
किन फलों और सब्जियों को नहीं रखना चाहिए साथ?
- सेब और हरी सब्जियां- सेब एक नेचुरल एथिलीन बनाने वाला फल है। अगर इसे पत्तागोभी, पालक या ब्रॉकली जैसी हरी सब्जियों के साथ रखा जाए, तो वे जल्दी पीली पड़ने लगती हैं और उनका स्वाद भी बदल सकता है। इससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
- केले और अन्य एथिलीन- सेंसिटिव फल- केले भी भारी मात्रा में एथिलीन गैस छोड़ते हैं। अगर आप केले को आम, पपीता, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी,रसभरी अंगूर या नाशपाती के साथ रखते हैं तो वे सभी फल बहुत जल्दी पककर सड़ सकते हैं। इस वजह से इन फलों को अलग-अलग रखना समझदारी है।
- आलू और प्याज- यह एक आम गलती है जो लगभग हर घर में होती है। लोग आलू और प्याज को एकसाथ थैले या टोकरी में रखते हैं। लेकिन प्याज से निकलने वाली नमी और गैस से आलू जल्दी अंकुरित होते हैं और सड़ जाते हैं।
- टमाटर और खीरा/ककड़ी- टमाटर भी एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जबकि खीरा और ककड़ी इस गैस के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इन्हें साथ रखने पर खीरे जल्दी नरम और पानी जैसे हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद खराब हो जाता है।
- तरबूज और कटे फल- कटे हुए तरबूज को अगर अंगूर, स्ट्रॉबेरी या अन्य कटे फलों के साथ रखा जाए तो ये जल्दी खराब हो सकते हैं। बेहतर होगा कि कटे फल एयरटाइट डिब्बों में अलग रखें।
स्टोरेज में थोड़ी-सी सावधानी आपके फलों और सब्जियों को लंबे समय तक फ्रेस रख सकती है। एथिलीन छोड़ने वाले फलों को हमेशा एथिलीन-सेंसिटिव सब्जियों और फलों से अलग रखें। यह आदत न केवल खाने की बर्बादी को रोकेगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य और पैसे दोनों की बचत करेगी।
