Bhai Dooj 2025: इस भाई दूज घर पर बनाएं मूंगफली की बर्फी, यहां से नोट कर लें आसान रेसिपी
भाई दूज (Bhai Dooj 2025) का त्योहार इस साल 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें भाई के सिर पर टिका लगाती हैं, उनका मुंह मीठा करवाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। अगर आप भी इस भाई दूज को स्पेशल बनाना चाहती हैं और बाहर की मिलावटी मिठाइयों से भी बचना है, तो घर पर बनाएं मूंगफली की बर्फी।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद आता है भाई दूज का त्योहार। भाई-बहन के प्यार से भरा यह त्योहार बेहद खास होता है। इस दिन बहनें टीका लगाती हैं, उनका मुंह मीठा करवाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। हालांकि, त्योहार की धूम के बीच बाजारों में मिलावटी मिठाइयों की भरमार हो जाती है।
ऐसे में अगर आप इस भाई दूज अपने भाई को शुद्ध मिठाई खिलाना चाहती हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है उसे घर पर बनाएं। मूंगफली की बर्फी भी एक ऐसी ही रेसिपी है, जो काफी आसानी से बनाई जा सकती है और इसका स्वाद भी काफी लाजवाब होता है। आइए जानें मूंगफली की बर्फी बनाने की रेसिपी (Peanut Barfi Recipe)।
मूंगफली की बर्फी बनाने की रेसिपी-
- तैयारी का समय- लगभग 15 मिनट
- पकाने का समय- लगभग 15-20 मिनट
- कितने लोगों के लिए- 4-5
जरूरी सामग्री-
- मूंगफली के दाने (कच्चे)-2 कप (लगभग 250 ग्राम)
- चीनी-1 से 1.5 कप (अपनी पसंद के अनुसार)
- पानी-आधा (1/2) कप
- घी-2 बड़े चम्मच (थाली ग्रीस करने और मिश्रण में डालने के लिए)
- दूध पाउडर (वैकल्पिक)-1/4 कप (बर्फी को सॉफ्ट बनाने के लिए)
- इलायची पाउडर (वैकल्पिक)-आधा (1/2) छोटा चम्मच
- पिस्ता/बादाम की कतरन-सजावट के लिए
बनाने की विधि
- सबसे पहले, एक कड़ाही में मूंगफली के दानों को मध्यम-धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक अच्छी तरह भून लें। उन्हें लगातार चलाते रहें जब तक कि उनका छिलका आसानी से अलग न होने लगे।
- भूनी हुई मूंगफली को ठंडा करके, उनके छिलके हटा दें। छिलके हटी हुई मूंगफली को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें। ध्यान दें कि पीसते समय मिक्सर को रुक-रुक कर चलाएं, ताकि मूंगफली का तेल न निकले।
- अब उसी कड़ाही में चीनी और पानी डालकर मध्यम आंच पर गरम करें। चीनी घुलने के बाद, इसे उबालें। चाशनी को उंगली और अंगूठे के बीच चिपकाकर देखें, अगर एक पतला तार बनने लगे, तो चाशनी तैयार है।
- चाशनी तैयार होने पर, आंच धीमी कर दें। इसमें तुरंत पिसी हुई मूंगफली का पाउडर और दूध पाउडर डालकर अच्छी तरह और जल्दी से मिला लें ताकि गुठलियां न पड़ें।
- अब 1 चम्मच घी और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए और कड़ाही के किनारों को छोड़ने लगे।
- अब एक थाली या ट्रे को घी से अच्छी तरह ग्रीस कर लें। तैयार मिश्रण को तुरंत ग्रीस की हुई थाली में पलट दें और स्पैचुला की मदद से समान मोटाई में फैलाकर चिकना कर लें।
- ऊपर से पिस्ता या बादाम की कतरन डालकर हल्के हाथ से दबा दें।
- मिश्रण को 10-15 मिनट तक हल्का ठंडा होने दें। जब यह हल्का गर्म रहे, तभी चाकू से अपनी पसंद के आकार में काट लें।
- बर्फी को पूरी तरह से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद टुकड़ों को निकाल लें।
