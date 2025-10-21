Language
    Bhai Dooj 2025: इस बार भाई के लिए अपने हाथों से बनाएं सेवई की खीर, मिनटों में हो जाएगी तैयार

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 12:26 PM (IST)

    भाई दूज का त्योहार (Bhai Dooj 2025) भाई-बहन के अटूट प्यार और विश्वास का प्रतीक है। इस साल यह 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। बता दें, इस दिन बहनें अपने भाई को टीका करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। अगर आप इस बार अपने भाई को कुछ खास और प्यार भरा खिलाना चाहती हैं, तो सेवई की खीर से बेहतर भला और क्या हो सकता है?

    Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर इस रेसिपी से बनाएं सेवई की खीर (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Bhai Dooj 2025: भाई दूज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई-बहन के उस अनमोल बंधन को सेलिब्रेट करने का दिन है, जो खट्टा-मीठा, शरारती और प्यार भरा होता है। इस खास मौके पर हर बहन चाहती है कि वह अपने भाई के लिए कुछ ऐसा करे, जो उसे हमेशा याद रहे।

    जी हां, इस बार बाजार की मिलावटी मिठाइयों की जगह आप अपने किचन में ही भाई के लिए कुछ स्वादिष्ट तैयार कर सकती हैं। हम बात कर रहे हैं सबकी फेवरेट सेवई की खीर की, जिसे बनाने में आपको मिनटों का समय लगेगा और भाई खुशी से कह उठेगा, "वाह, क्या स्वाद है!" आइए बिना देर किए जान लीजिए इसे बनाने की आसान रेसिपी (Bhai Dooj 2025 Recipe)।

    सेवई की खीर बनाने के लिए सामग्री

    • दूध - 1 लीटर
    • रोस्टेड सेवई - आधा कप
    • चीनी - आधा कप (स्वाद अनुसार)
    • देसी घी - 1 छोटा चम्मच
    • इलायची पाउडर - एक चौथाई छोटा चम्मच
    • ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, पिस्ता) - 2-3 चम्मच (बारीक कटे हुए)
    • केसर के धागे (ऑप्शनल) - 4-5

    सेवई की खीर बनाने की विधि

    • सबसे पहले, एक कड़ाही में 1 छोटा चम्मच देसी घी गर्म करें। जब घी पिघल जाए, तो उसमें सेवई डालकर धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। सेवई को लगातार चलाते रहें ताकि वह जले नहीं। भुनने के बाद इसे एक बर्तन में निकाल लें।
    • इसके बाद दूध को उबालें अब उसी कड़ाही या पैन में 1 लीटर दूध डालकर तेज आंच पर गर्म करें। जब दूध में एक उबाल आ जाए, तो आंच को मीडियम कर दें और दूध को थोड़ा गाढ़ा होने दें (लगभग 5-7 मिनट)।
    • फिर सेवई और चीनी मिलाएं दूध जब हल्का गाढ़ा हो जाए, तो उसमें भुनी हुई सेवई डाल दें। इसे अच्छे से मिलाएं। अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर भी डाल दें। धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट तक पकाएं। ध्यान रखें कि सेवई पूरी तरह नरम हो जानी चाहिए।
    • खीर जब गाढ़ी होकर तैयार हो जाए, तो इसमें आधे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और केसर के धागे (अगर इस्तेमाल कर रहे हैं) मिला दें। 1 मिनट और पकाएं और गैस बंद कर दें।
    • आप इस खीर को गर्मागर्म या ठंडा करके भाई को खिला सकती हैं। ऊपर से बचे हुए ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें।
    • यह सेवई की खीर न सिर्फ भाई को बहुत पसंद आएगी, बल्कि आपके हाथों के प्यार और मिठास से इस भाई दूज का त्योहार और भी यादगार बन जाएगा।

