Bhai Dooj 2025: इस बार भाई के लिए अपने हाथों से बनाएं सेवई की खीर, मिनटों में हो जाएगी तैयार

भाई दूज का त्योहार (Bhai Dooj 2025) भाई-बहन के अटूट प्यार और विश्वास का प्रतीक है। इस साल यह 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। बता दें, इस दिन बहनें अपने भाई को टीका करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। अगर आप इस बार अपने भाई को कुछ खास और प्यार भरा खिलाना चाहती हैं, तो सेवई की खीर से बेहतर भला और क्या हो सकता है?

Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर इस रेसिपी से बनाएं सेवई की खीर (Image Source: AI-Generated)