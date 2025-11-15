Language
    लंच हो या डिनर, 'मटर मशरूम मसाला' की ये आसान रेसिपी जीत लेगी सबका दिल

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:44 AM (IST)

    क्या आप रोज-रोज की एक जैसी सब्जियों से ऊब गए हैं और कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो बनाने में आसान हो, लेकिन उसका स्वाद रेस्टोरेंट जैसा हो? तो आपकी तलाश यहां खत्म होती है। मटर मशरूम मसाला एक ऐसी शानदार डिश है जिसे बनाना जितना सरल है, खाने में यह उससे कहीं ज्यादा लजीज है। इस आर्टिकल में आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स में आप इस जायकेदार सब्जी को तैयार कर सकते हैं।

    मटर मशरूम मसाला बनाने के लिए बेस्ट है ये रेसिपी (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मशरूम प्रोटीन और विटामिन-डी का अच्छा सोर्स है, जबकि मटर इसे हल्की मिठास और बेहतरीन रंगत देते हैं। इन दोनों का साथ जब तीखे मसालों और गाढ़ी, मलाईदार ग्रेवी से मिलता है, तो यह हर किसी के लिए एक कम्प्लीट और टेस्टी मील बन जाता है। इसे रोटी, नान या चावल किसी के साथ भी खाया जा सकता है। यह एक ऐसी डिश है जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं, खासकर अगर घर में कोई मेहमान आने वाला हो। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।

    मटर मशरूम मसाला बनाने के लिए सामग्री

    • सब्जी: 200 ग्राम मशरूम (साफ करके कटे हुए), 1 कप हरी मटर (ताजा या फ्रोजन)
    • ग्रेवी के लिए: 2 प्याज (बारीक कटे हुए), 2 टमाटर (प्यूरी), 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट।
    • मसाले: 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर (या स्वादानुसार), 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार।
    • तड़का: 2 बड़े चम्मच तेल/घी, 1 तेज पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा।

    मटर मशरूम मसाला बनाने की विधि

    • सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें और कटे हुए मशरूम को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इससे मशरूम का स्वाद बढ़ जाता है और वो पानी नहीं छोड़ते। अब इन्हें बाहर निकाल लें।
    • उसी पैन में बचा हुआ तेल/घी डालें। जब तेल गर्म हो जाए, तो जीरा और तेज पत्ता डालें। जब जीरा चटकने लगे, तो बारीक कटा प्याज डालें और सुनहरा होने तक अच्छी तरह भूनें।
    • प्याज भुन जाने पर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और 1 मिनट तक भूनें। अब हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर धीमी आंच पर 30 सेकंड तक भूनें।
    • तुरंत बाद टमाटर की प्यूरी और नमक डालें। ग्रेवी को तब तक पकाएं जब तक कि तेल किनारों से अलग न होने लगे। इसका मतलब है कि मसाले अच्छी तरह पक चुके हैं।
    • अब भुने हुए मशरूम और हरी मटर डालें। इसे मसाले के साथ अच्छी तरह मिलाएं।
    • अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ी या पतली ग्रेवी के लिए लगभग 1 कप पानी डालें। गरम मसाला डालकर मिलाएं। पैन को ढक दें और धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाएं, ताकि मटर नरम हो जाए और सभी स्वाद आपस में घुल-मिल जाएं।

