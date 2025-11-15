लंच हो या डिनर, 'मटर मशरूम मसाला' की ये आसान रेसिपी जीत लेगी सबका दिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मशरूम प्रोटीन और विटामिन-डी का अच्छा सोर्स है, जबकि मटर इसे हल्की मिठास और बेहतरीन रंगत देते हैं। इन दोनों का साथ जब तीखे मसालों और गाढ़ी, मलाईदार ग्रेवी से मिलता है, तो यह हर किसी के लिए एक कम्प्लीट और टेस्टी मील बन जाता है। इसे रोटी, नान या चावल किसी के साथ भी खाया जा सकता है। यह एक ऐसी डिश है जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं, खासकर अगर घर में कोई मेहमान आने वाला हो। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।