क्या आपने खाएं हैं आलू के कोफ्ते? लंच और डिनर दोनों के लिए हैं बेस्ट, बनाने का तरीका भी है काफी आसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आमतौर पर कोफ्ते लौकी या कच्चे केले के बनाए जाते हैं, लेकिन आलू के कोफ्ते का स्वाद थोड़ा अलग और चटपटा होता है। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और यह झटपट तैयार हो जाते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और आप कुछ नया और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए एकदम सही है। ये कोफ्ते सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं, जिन्हें गाढ़ी, मसालेदार ग्रेवी में पकाया जाता है। आइए, बिना देर किए जानते हैं इन्हें तैयार करने की आसान रेसिपी।