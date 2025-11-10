Language
    क्या आपने खाएं हैं आलू के कोफ्ते? लंच और डिनर दोनों के लिए हैं बेस्ट, बनाने का तरीका भी है काफी आसान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    आलू, जिसे सब्जियों का राजा कहा जाता है, हर रसोई की शान है। हम इससे कई तरह की डिशेज बनाते हैं- सब्जी, टिक्की, पराठे, और भी बहुत कुछ... लेकिन क्या आपने कभी आलू के कोफ्ते खाए हैं? बता दें, यह एक ऐसा लाजवाब व्यंजन है जो आपके लंच और डिनर, दोनों के स्वाद को दोगुना कर देगा।

    Hero Image

    आलू के कोफ्ते बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आमतौर पर कोफ्ते लौकी या कच्चे केले के बनाए जाते हैं, लेकिन आलू के कोफ्ते का स्वाद थोड़ा अलग और चटपटा होता है। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और यह झटपट तैयार हो जाते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और आप कुछ नया और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए एकदम सही है। ये कोफ्ते सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं, जिन्हें गाढ़ी, मसालेदार ग्रेवी में पकाया जाता है। आइए, बिना देर किए जानते हैं इन्हें तैयार करने की आसान रेसिपी।

    Easy Aloo Kofta Recipe

    (Image Source: AI-Generated)

    आलू के कोफ्ते बनाने के लिए सामग्री

    कोफ्ते बनाने की सामग्री

    • उबले हुए आलू: 5-6
    • बेसन या कॉर्नफ्लोर: 2 बड़े चम्मच
    • हरी मिर्च: 1-2 (बारीक कटी हुई)
    • अदरक: 1 छोटा चम्मच (कद्दूकस किया हुआ)
    • हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)
    • नमक: स्वादानुसार
    • लाल मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच
    • तेल: तलने के लिए

    ग्रेवी बनाने की सामग्री

    • प्याज: 2 (बारीक पीस लें)
    • टमाटर: 2 (बारीक पीस लें या प्यूरी बना लें)
    • अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच
    • दही: 2 बड़े चम्मच (फेंटा हुआ)
    • तेल: 3-4 बड़े चम्मच
    • जीरा: 1 छोटा चम्मच
    • तेज पत्ता: 1 पत्ता
    • हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच
    • धनिया पाउडर: 1.5 चम्मच
    • लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच (या स्वादानुसार)
    • गरम मसाला: 1/2 छोटा चम्मच
    • कसूरी मेथी: 1 छोटा चम्मच
    • नमक: स्वादानुसार
    • हरा धनिया: सजाने के लिए

    आलू के कोफ्ते बनाने की विधि

    • उबले हुए आलू को छीलकर एक बड़े कटोरे में अच्छी तरह से मैश कर लें। ध्यान रहे कि आलू में बड़े टुकड़े न रहें।
    • इसके बाद मैश किए हुए आलू में बेसन (या कॉर्नफ्लोर), बारीक कटी हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरा धनिया, नमक, और लाल मिर्च पाउडर डालें।
    • इस मिश्रण को हल्के हाथ से अच्छी तरह मिलाएं। यह मिश्रण इतना सख्त होना चाहिए कि आप इसके गोले बना सकें।
    • एक कड़ाही में तेल गरम करें। जब तेल मध्यम गरम हो जाए, तो मिश्रण से छोटे-छोटे गोल कोफ्ते बनाकर गरम तेल में डालें।
    • कोफ्तों को मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा और क्रिस्पी होने तक तलें। तलने के बाद, इन्हें किचन टॉवल पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए।
    • उसी कड़ाही में बचा हुआ तेल लें (या नया तेल गरम करें)। इसमें जीरा और तेज पत्ता डालें। जब जीरा चटकने लगे, तो पिसा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
    • अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और एक मिनट तक भूनें। फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डालकर धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए भूनें।
    • अब टमाटर की प्यूरी (या पेस्ट) और स्वादानुसार नमक डालें। मसाले को तब तक भूनें जब तक कि वह तेल न छोड़ने लगे (लगभग 5-7 मिनट)।
    • आंच धीमी करें और फेंटा हुआ दही धीरे-धीरे मसाले में मिलाएं। दही डालते समय मसाले को लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं।
    • जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए, तो इसमें लगभग 1.5 से 2 कप पानी डालें। ग्रेवी में एक उबाल आने दें।
    • ग्रेवी में गरम मसाला और कसूरी मेथी डालें।
    • जब ग्रेवी तैयार हो जाए, तो तले हुए कोफ्तों को ग्रेवी में डाल दें।
    • कोफ्तों को ग्रेवी में डालने के बाद 2-3 मिनट तक ही पकाएं, ताकि वे ज्यादा नरम न हो जाएं।
    • गैस बंद करें और बारीक कटे हरे धनिये से गार्निश करें।

