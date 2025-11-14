इस आसान रेसिपी से मिनटों में तैयार करें सेव-टमाटर की सब्जी, घर पर ही मिलेगा ढाबे वाला स्वाद

क्या आप जल्दी में हैं और कुछ स्वादिष्ट और चटपटा खाना चाहते हैं, जो घर पर आसानी से बन जाए? अगर हां, तो यह रेसिपी खास आपके लिए ही है। हम यहां लेकर आए हैं सेव-टमाटर की सब्जी बनाने की ढाबा स्टाइल रेसिपी, जिसे बच्चे और बड़े सभी खूब पसंद करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह झटपट तैयार हो जाती है और इसके लिए आपको किसी फैंसी सामग्री की जरूरत भी नहीं है।