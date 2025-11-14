इस आसान रेसिपी से मिनटों में तैयार करें सेव-टमाटर की सब्जी, घर पर ही मिलेगा ढाबे वाला स्वाद
क्या आप जल्दी में हैं और कुछ स्वादिष्ट और चटपटा खाना चाहते हैं, जो घर पर आसानी से बन जाए? अगर हां, तो यह रेसिपी खास आपके लिए ही है। हम यहां लेकर आए हैं सेव-टमाटर की सब्जी बनाने की ढाबा स्टाइल रेसिपी, जिसे बच्चे और बड़े सभी खूब पसंद करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह झटपट तैयार हो जाती है और इसके लिए आपको किसी फैंसी सामग्री की जरूरत भी नहीं है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सेव-टमाटर की सब्जी की खासियत इसका तीखा, खट्टा और हल्का मीठा स्वाद है। जी हां, इसमें टमाटर की खटास, मसालों का तीखापन और आखिर में डाले गए कुरकुरे सेव का अनोखा टेक्सचर होता है, जो इसे दाल-चावल या सादी सब्जियों से बिल्कुल अलग बनाता है। यह खासकर उन दिनों के लिए बेहतरीन है जब फ्रिज में कोई हरी सब्जी न हो या खाना बनाने का ज्यादा समय न हो।
(Image Source: AI-Generated)
सेव-टमाटर की सब्जी बनाने के लिए सामग्री
इस सब्जी को बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होगी:
- टमाटर: 3-4 (बारीक कटे हुए)
- सेव: 1 कटोरी (मीडियम या मोटी वाली)
- मसाले: हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला
- तड़का: जीरा, हींग, तेल
- अन्य: नमक, चीनी/गुड़ (स्वाद के लिए), हरा धनिया (सजावट के लिए)
सेव-टमाटर की सब्जी बनाने की विधि
- सबसे पहले एक कड़ाही में तेल गरम करें। इसमें जीरा और एक चुटकी हींग डालें। जीरा चटकने के बाद कटे हुए टमाटर डालें। जब टमाटर थोड़े नरम हो जाएं, तो हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- अब इसमें लगभग एक से डेढ़ कप पानी डालें। स्वाद के अनुसार नमक और खट्टा-मीठा बैलेंस लाने के लिए थोड़ी सी चीनी या गुड़ मिलाएं। ग्रेवी को मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक पकने दें, ताकि मसाले और टमाटर का स्वाद पूरी तरह से घुल जाए।
- यह सबसे जरूरी स्टेप है। जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और आप परोसने के लिए तैयार हों, तभी इसमें सेव डालें। अगर आप सेव पहले डाल देंगे, तो वह पूरी तरह गल जाएगी और उसका क्रिस्पीपन खत्म हो जाएगा। सेव डालते ही तुरंत गैस बंद कर दें, हरे धनिये से सजाएं और गरमा गरम रोटी, पराठा या चावल के साथ परोसें।
यह भी पढ़ें- शाम की चाय के साथ बनाइए पालक के क्रिस्पी पकौड़े, स्वाद ऐसा कि हर कोई करेगा तारीफ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।