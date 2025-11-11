शाम की चाय के साथ बनाइए पालक के क्रिस्पी पकौड़े, स्वाद ऐसा कि हर कोई करेगा तारीफ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पालक के पकौड़े न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि अगर इन्हें एयर फ्रायर में बनाया जाए, तो यह एक हेल्दी ऑप्शन भी हैं। जी हां, पालक में आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जब ये बेसन और मसालों के साथ मिलते हैं, तो इनका कुरकुरापन बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आता है। इन्हें बनाने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ढेर सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रसोई में मौजूद सामान्य सामग्री से ही यह तैयार हो जाते हैं। आइए जानें।