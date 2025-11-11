शाम की चाय के साथ बनाइए पालक के क्रिस्पी पकौड़े, स्वाद ऐसा कि हर कोई करेगा तारीफ
शाम की चाय की बात ही कुछ और होती है और इस टी टाइम को और भी खास बना देते हैं गरमा-गरम पकौड़े। अक्सर हम आलू या प्याज के पकौड़े बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पालक के क्रिस्पी पकौड़े बनाकर देखे हैं? ये न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पालक की वजह से हेल्दी भी माने जाते हैं। आइए आपको बताते हैं इन कुरकुरे पालक पकौड़ों को बनाने की आसान रेसिपी।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पालक के पकौड़े न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि अगर इन्हें एयर फ्रायर में बनाया जाए, तो यह एक हेल्दी ऑप्शन भी हैं। जी हां, पालक में आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जब ये बेसन और मसालों के साथ मिलते हैं, तो इनका कुरकुरापन बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आता है। इन्हें बनाने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ढेर सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रसोई में मौजूद सामान्य सामग्री से ही यह तैयार हो जाते हैं। आइए जानें।
पालक के पकौड़े बनाने के लिए सामग्री
- पालक: 1 गुच्छा (अच्छे से धोकर काट लें)
- बेसन: 1 कप
- चावल का आटा: 2 चम्मच (पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए यह जरूरी है)
- अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 चम्मच
- हरी मिर्च: 1-2 (बारीक कटी हुई)
- मसाले: नमक (स्वादानुसार), हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर
- तेल: तलने के लिए
पालक के पकौड़े बनाने की विधि
- सबसे पहले एक बड़े बर्तन में कटा हुआ पालक लें। इसमें बेसन और चावल का आटा डाल दें।
- इसके बाद, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, और सारे मसाले (नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर) डाल दें।
- अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि घोल ज्यादा पतला न हो, यह गाढ़ा ही रहना चाहिए ताकि पालक पर अच्छी तरह चिपक जाए।
- अब एक कड़ाही में तेल गरम करें। जब तेल मध्यम गरम हो जाए, तो मिश्रण से छोटे-छोटे पकौड़े बनाकर तेल में धीरे-धीरे डालें।
- इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें। पकौड़ों को एक नैपकिन पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए।
- आपके क्रिस्पी पालक पकौड़े तैयार हैं। इन्हें तुरंत, गरम-गरम, अपनी पसंदीदा हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोसें।
