    शाम की हल्की भूख में ऐसे बनाएं बेक्ड चीज पोटैटो, सिर्फ बच्चे नहीं; बड़े भी करेंगे पसंद

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    शाम होते ही हल्की-फुल्की भूख लगना आम बात है। अक्सर हम इस समय कुछ ऐसा खाने की सोचते हैं जो स्वादिष्ट हो, बनाने में आसान हो और जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही चाव से खाएं। अगर आप तला-भुना खाने से बचना चाहते हैं, तो बेक्ड चीज पोटैटो (Baked Cheese Potato) आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है।

    बेक्ड चीज पोटैटो बनाने के लिए बेस्ट है ये रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। 'बेक्ड चीज पोटैटो' एक ऐसा स्नैक है जो सिर्फ 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं है, जिससे यह समोसे या पकौड़े की तुलना में थोड़ा हेल्दी विकल्प बन जाता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है जो तुरंत ऊर्जा देता है, वहीं चीज इसे एक क्रीमी और मजेदार स्वाद देती है। यह एक ऐसा कॉम्बो है जिसे देखकर बच्चों के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी।

    बेक्ड चीज पोटैटो बनाने के लिए सामग्री

    मुख्य सामग्री:

    • आलू: 4 से 5
    • चीज (मोजरेला या चेडर), कद्दूकस किया हुआ: 1 कप
    • प्याज (बारीक कटा हुआ): 2 बड़े चम्मच
    • शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई): 2 बड़े चम्मच

    मसाले और सीजनिंग:

    • नमक: स्वादानुसार
    • काली मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच
    • चिली फ्लेक्स: 1/2 छोटा चम्मच
    • ऑरेगैनो: 1/2 छोटा चम्मच

    ऑप्शनल सामग्री (स्वाद बढ़ाने के लिए):

    • क्रीम या मेयोनीज: 1 बड़ा चम्मच
    • बारीक कटी हुई गाजर या स्वीट कॉर्न: 2 बड़े चम्मच

    बेक्ड चीज पोटैटो बनाने की तैयारी

    इस लाजवाब स्नैक को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ मध्यम आकार के आलूओं को उबालना होगा। ध्यान रखें कि आलू पूरी तरह से गल न जाएं, बल्कि हल्के कड़क रहें। जब आलू थोड़े ठंडे हो जाएं, तो उन्हें बीच से दो हिस्सों में काट लें। अब एक चम्मच की मदद से आलू के बीच के हिस्से को थोड़ा सा निकाल लें, ताकि उसमें भरने के लिए जगह बन सके।

    लाजवाब फिलिंग तैयार करें

    आलू के बीच से निकाले गए गूदे को एक कटोरे में लें। इसमें अपनी पसंद की बारीक कटी हुई सब्जियां (जैसे प्याज, शिमला मिर्च और गाजर) मिलाएं। अब इसमें चीज (मोजरेला या चेडर), थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और ऑरेगैनो डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो एक चम्मच क्रीम या मेयोनीज भी मिला सकते हैं ताकि फिलिंग क्रीमी और स्वादिष्ट बने।

    बेकिंग का लास्ट स्टेप

    तैयार फिलिंग को सावधानी से आलू के खाली किए गए हिस्सों में भर दें। ऊपर से थोड़ा और चीज़ डालें ताकि बेक होने के बाद एक सुनहरा और खिंचाव वाला परत बन सके। अब इन आलूओं को एक बेकिंग ट्रे पर रखें और पहले से गरम किए गए ओवन में 180°C पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए बेक करें। आलू को तब तक बेक करें जब तक कि चीज़ अच्छी तरह से पिघलकर सुनहरा न हो जाए।

    आपके गरमागरम और स्वादिष्ट बेक्ड चीज पोटैटो तैयार हैं। इन्हें ओवन से निकालें और तुरंत टोमेटो कैचअप या अपनी मनपसंद चटनी के साथ परोसें। इसकी खुश्बू और क्रीमी स्वाद की गारंटी है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि घर के बड़े भी प्लेट चट कर जाएंगे। यह रेसिपी एक बेहतरीन शाम के नाश्ते का विकल्प है जो 'हेल्दी' और 'टेस्टी' दोनों है।

