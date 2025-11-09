जंक फूड की क्रेविंग दूर भगाने के लिए ट्राई करें ये हेल्दी इंडियन स्नैक्स, बच्चों को भी पसंद आएगा स्वाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सब जानते हैं कि जंक फूड की यह लत हमारी सेहत के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। अगर आप भी बार-बार उठने वाली उस अनहेल्दी क्रेविंग से परेशान हैं, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है।

खुशखबरी यह है कि आपको अपने स्वाद से समझौता करने की जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए 5 ऐसे बेहतरीन भारतीय नाश्तों (Healthy Indian Snacks) की लिस्ट तैयार की है, जो न सिर्फ स्वादिष्ट, चटपटे और लाजवाब हैं, बल्कि सेहतमंद भी हैं। सबसे अच्छी बात कि ये देसी स्नैक्स आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और वे खुशी-खुशी जंक फूड को बाय-बाय कह देंगे।

(Image Source: AI-Generated) रोस्टेड चना भुने हुए चने भारतीय घरों में सदियों से खाए जा रहे हैं और ये प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत हैं। अगर आपको कुरकुरा खाने की इच्छा हो रही है, तो चिप्स की जगह इसे चुनें। क्यों हैं खास: इनमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और जंक फूड की तलब को शांत करता है। आप इसमें थोड़ा नमक, काली मिर्च और चाट मसाला मिलाकर और भी चटपटा बना सकते हैं।

मूंग दाल चिल्ला मूंग दाल का चिल्ला एक हल्का, पौष्टिक और झटपट बनने वाला नाश्ता है। यह डोसा जैसा दिखता है, लेकिन यह मूंग दाल को पीसकर बनाया जाता है। क्यों हैं खास: यह एक कंप्लीट मील की तरह है। आप इसमें पनीर, बारीक कटी सब्जियां (जैसे गाजर, प्याज, शिमला मिर्च) भरकर इसे और भी हेल्दी बना सकते हैं। यह आयरन और प्रोटीन से भरा होता है, जो बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है।

भेलपूरी या मुरमुरे का नाश्ता शाम के समय चाय के साथ अक्सर कुछ नमकीन खाने का मन करता है। ऐसे में तली हुई चीजों की जगह भेलपूरी या सिर्फ मसालेदार मुरमुरे बेहतरीन विकल्प हैं। क्यों हैं खास: इसे बनाने में तेल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। मुरमुरे में प्याज, टमाटर, नींबू का रस, हरी चटनी और थोड़ा-सा गुड़ मिलाकर भेल बनाएं। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और यह आपके स्वाद को पूरी तरह संतुष्ट करता है।

शकरकंद चाट शकरकंद को उबालकर या भूनकर उसकी चाट बनाना एक बहुत ही शानदार विचार है। यह आलू के चिप्स या फ्रेंच फ्राइज का एक सेहतमंद विकल्प है। क्यों हैं खास: शकरकंद में विटामिन A और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यह प्राकृतिक रूप से मीठा होता है, इसलिए इसमें अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। नींबू, सेंधा नमक और जीरा पाउडर मिलाकर इसकी चाट बच्चों और बड़ों, दोनों को पसंद आएगी।