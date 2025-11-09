हल्की-फुल्की भूख के लिए बेस्ट हैं ये 5 स्नैक्स, स्वाद ऐसा कि वाहवाही करने से नहीं कतराएंगे मेहमान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि शाम के वक्त अचानक पेट में चूहे कूदने लगे हों या फिर दरवाजे पर घंटी बजी हो और पता चला कि मेहमान अचानक आ गए हैं, लेकिन आपके पास परोसने के लिए सिर्फ बिस्किट का डिब्बा है?

जी हां, हम सभी कभी न कभी इस दुविधा से गुजरते हैं- जब भूख भी लगी हो और कुछ स्वादिष्ट, कुरकुरा, और सेहतमंद खाने का मन हो। अक्सर, हम स्वाद के चक्कर में अनहेल्दी स्नैक्स खाकर खुद को गिल्टी फील करते हैं। ऐसे में, आप यहां बताए 5 'सुपरहिट' स्नैक्स तैयार कर सकते हैं, जिन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है।

मसालेदार मखाना मखाना यानी फॉक्स नट्स प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और कैलोरी में बहुत कम। यह एक बेहतरीन पारंपरिक स्नैक है। कैसे बनाएं: एक चम्मच घी में मखाने को हल्का भून लें। फिर उसमें थोड़ा नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और चुटकी भर हल्दी डालकर मिलाएं। बस, आपका कुरकुरा और चटपटा स्नैक तैयार है। बता दें, यह चिप्स का एक हेल्दी ऑप्शन है।

अंकुरित दाल चाट अंकुरित दालें (जैसे मूंग या चना) पोषण का खजाना हैं। यह स्नैक खासकर बच्चों और फिटनेस पर ध्यान देने वालों के लिए सबसे अच्छा है। कैसे बनाएं: अंकुरित दालों को हल्का उबाल लें या कच्चा ही रखें। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च (वैकल्पिक), नींबू का रस, और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। यह चाट प्रोटीन और विटामिन से भरी होती है और पेट को भी जल्दी भर देती है।

फ्रूट और पनीर क्यूब्स जब आपको कुछ मीठा और नमकीन दोनों का मजा लेना हो, तो यह स्नैक परफेक्ट है। पनीर प्रोटीन का एक शानदार स्रोत है, जबकि फल आपको प्राकृतिक मिठास और ऊर्जा देते हैं। कैसे बनाएं: पनीर को छोटे क्यूब्स में काट लें। अपने पसंदीदा फल, जैसे अंगूर, स्ट्रॉबेरी या सेब को भी छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक टूथपिक पर एक फल का टुकड़ा और एक पनीर क्यूब लगाकर परोसें। आप चाहें तो थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी छिड़क सकते हैं।

रोस्टेड चना भुना हुआ चना भारतीय घरों में सदियों से खाया जा रहा है और यह एक सुपरफूड है। इसमें आयरन और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कैसे बनाएं: इसे बनाने की जरूरत नहीं, यह बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बस इसे एक कटोरी में निकालें, ऊपर से थोड़ा-सा काला नमक छिड़कें और चाय के साथ इसका मजा लें। यह देर तक आपकी भूख को शांत रखता है।

वेजिटेबल सैंडविच अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है, तो एक क्विक वेजिटेबल सैंडविच हल्का और पेट भरने वाला विकल्प है। कैसे बनाएं: दो ब्राउन ब्रेड स्लाइस लें। उन पर हल्का मक्खन या हरी चटनी लगाएं। खीरा, टमाटर, उबला आलू (वैकल्पिक), और प्याज के पतले स्लाइस रखें। ऊपर से नमक और काली मिर्च डालें और बस तैयार है। यह स्नैक आपको एनर्जी देगा और पेट को तसल्ली।