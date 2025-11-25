Language
    बची हुई इडली यूज करने का शानदार तरीका है मसाला इडली फ्राई, 10 मिनट में बनकर हो जाएगी तैयार

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:47 PM (IST)

    मसाला इडली फ्राई बची हुई इडली का इस्तेमाल करने का एक स्वादिष्ट और चटपटा तरीका है। यह नाश्ते या शाम की चाय के लिए एक हेल्दी स्नैक है। आइए जानें मसाला इडली फ्राई बनाने की विधि (Masala Idli Fry Recipe), सामग्री और तैयारी का समय, ताकि आप आसानी से इडली को मसालों के साथ भूनकर एक लाजवाब डिश तैयार कर सकें।

    कैसे बनाएं मसाला इडली फ्राई? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मसाला इडली फ्राई (Masala Idli Fry) बची हुई इडली का इस्तेमाल करने का एक शानदार तरीका है। यह एक चटपटा और स्वादिष्ट स्नैक है, जो नाश्ते या शाम की चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। साथ ही, यह हेल्दी भी होता है।

    इसलिए इसे बिना किसी फिक्र के खाया जा सकता है। अगर आपके घर में भी इडली बच गई है, तो आइए जानें कैसे बना सकते हैं मसाला इडली फ्राई।

    तैयारी का समय

    • तैयारी- 10 मिनट
    • पकाने का समय- 10 मिनट
    • कितने लोगों के लिए- 2-3

    सामग्री-

    इडली के लिए-

    • इडली- 5-6 (बची हुई या ठंडी इडली सबसे अच्छी होती है)
    • तेल या घी- 2 बड़े चम्मच

    तड़के और मसाले के लिए-

    • राई- 1/2 छोटा चम्मच
    • जीरा- 1/2 छोटा चम्मच
    • करी पत्ता- 8-10
    • हींग- 1 चुटकी
    • प्याज- 1 मध्यम (बारीक कटा हुआ)
    • टमाटर- 1 मध्यम (बारीक कटा हुआ)
    • शिमला मिर्च- 1/2 (बारीक कटी हुई - वैकल्पिक)
    • हरी मिर्च- 2 (बारीक कटी हुई)
    • अदरक-लहसुन पेस्ट- 1 छोटा चम्मच

    सूखे मसाले-

    • हल्दी पाउडर- 1/4 छोटा चम्मच
    • लाल मिर्च पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच (स्वादानुसार)
    • पाव भाजी मसाला या सांभर मसाला- 1 छोटा चम्मच 
    • नमक- स्वादानुसार

    गार्निश के लिए-

    • हरा धनिया- बारीक कटा हुआ
    • नींबू का रस- 1 छोटा चम्मच

    बनाने की विधि

    • सबसे पहले इडली को छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लें।
    • अब एक कड़ाही या पैन में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर उसमें राई, जीरा, हींग और करी पत्ता डालें।
    • इसके बाद इसमें हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज डालें। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और शिमला मिर्च डालें और 1-2 मिनट तक भूनें।
    • अब कटे हुए टमाटर डालें और थोड़ा सा नमक डालें। जब टमाटर नरम हो जाएं और तेल छोड़ने लगें, तो आंच धीमी कर दें और इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और पाव भाजी मसाला या सांभर मसाल) डालें। इन मसालों को एक मिनट तक भूनें।
    • इसके बाद इसमें कटी हुई इडली डालें। हल्के हाथों से मिलाएं ताकि इडली मसालों के साथ अच्छी तरह कोट हो जाए, लेकिन टूटे नहीं। इसे मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तक पकने दें, ताकि इडली सारे फ्लेवर्स को सोख ले।
    • अब गैस बंद करें और ऊपर से हरा धनिया और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
     