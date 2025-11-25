बची हुई इडली यूज करने का शानदार तरीका है मसाला इडली फ्राई, 10 मिनट में बनकर हो जाएगी तैयार

इसलिए इसे बिना किसी फिक्र के खाया जा सकता है। अगर आपके घर में भी इडली बच गई है, तो आइए जानें कैसे बना सकते हैं मसाला इडली फ्राई।

इडली- 5-6 (बची हुई या ठंडी इडली सबसे अच्छी होती है)

पाव भाजी मसाला या सांभर मसाला- 1 छोटा चम्मच

सबसे पहले इडली को छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लें।

अब एक कड़ाही या पैन में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर उसमें राई, जीरा, हींग और करी पत्ता डालें।

इसके बाद इसमें हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज डालें। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और शिमला मिर्च डालें और 1-2 मिनट तक भूनें।

अब कटे हुए टमाटर डालें और थोड़ा सा नमक डालें। जब टमाटर नरम हो जाएं और तेल छोड़ने लगें, तो आंच धीमी कर दें और इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और पाव भाजी मसाला या सांभर मसाल) डालें। इन मसालों को एक मिनट तक भूनें।

इसके बाद इसमें कटी हुई इडली डालें। हल्के हाथों से मिलाएं ताकि इडली मसालों के साथ अच्छी तरह कोट हो जाए, लेकिन टूटे नहीं। इसे मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तक पकने दें, ताकि इडली सारे फ्लेवर्स को सोख ले।