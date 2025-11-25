स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पोषण और स्वाद से भरपूर 8 बेहतरीन ब्रेकफास्ट आइडियाज
बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता दिनभर एक्टिव और फोक्स्ड रहने के लिए जरूरी है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भारतीय नाश्ते के कई विकल्प (Breakfast Ideas for Kids) हैं। ये सभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन से भरपूर हैं, जो बच्चों को एनर्जी देते हैं और उनके विकास में मदद करते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण खाना माना जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को दिनभर एक्टिव और फोकस्ड रहने के लिए पर्याप्त एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। सुबह के समय जल्दी में भी ऐसा ब्रेकफास्ट देना जरूरी है जो टेस्टी हो, हेल्दी हो और बच्चों को पसंद आए।
हमारे ट्रेडिशनल नाश्ते में कई ऐसे ऑप्शन्स हैं, जो पौष्टिकता और स्वाद का बेहतरीन मेल हैं। यहां ऐसे ही कुछ बेहद आसान और पोषण से भरपूर इंडियन ब्रेकफास्ट आइडियाज दिए गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट
- वेजिटेबल उपमा- सूजी, गाजर, मटर, बीन्स और हल्के मसालों से बना उपमा फाइबर, विटामिन-ए, सी और मिनरल्स का अच्छा सोर्स है। नारियल चटनी के साथ यह और टेस्टी लगता है।
- मूंग दाल चीला- भिंगोई हुई मूंग दाल को पीसकर बने चीले में पनीर और बारीक कटी सब्जियां भरें। यह प्रोटीन से भरपूर, हल्का और बच्चों के मसल डेवलपमेंट के लिए काफी फायदेमंद है।
- वेजिटेबल पराठा- गेहूं के आटे में पालक, गाजर, पत्ता गोभी या मेथी मिलाकर बना पराठा आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसे दही या मक्खन के साथ दें।
- पोहा विद पीनट्स- चिवड़ा, मूंगफली, प्याज, करी पत्ता और हल्के मसालों से बना पोहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट का अच्छा मिश्रण है। नींबू डालने से विटामिन-सी भी मिलता है।
- पनीर भुर्जी के साथ मल्टीग्रेन टोस्ट- पनीर में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाते हैं। इसे प्याज, टमाटर और हल्के मसालों के साथ भूनकर मल्टीग्रेन टोस्ट के साथ सर्व करें।
- वेजिटेबल इडली- चावल और उड़द दाल से बनी सॉफ्ट इडली में कद्दूकस की हुई गाजर, बीन्स और मटर डालें। यह आसानी से पचने वाली, हल्की और एनर्जी देने वाली डिश है।
- बेसन का चीला- बेसन, प्याज, टमाटर और धनिया से बना चीला प्रोटीन और आयरन का अच्छा सोर्स है। इसे हरी चटनी के साथ बच्चों के टिफिन में भी पैक किया जा सकता है।
- सूजी का ढोकला- सूजी और दही से तैयार ढोकला फूला-फूला और हल्का होता है। इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर पोषण बढ़ाएं और हरी चटनी के साथ परोसें।
इन सभी नाश्तों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और जरूरी विटामिन्स का बैलेंस है, जिससे बच्चों को लंबे समय तक एनर्जी मिलती है और उनकी ग्रोथ में मदद होती है। थोड़ी-सी क्रिएटिव प्रेजेंटेशन और बच्चों की पसंदीदा चटनी या डिप के साथ इन्हें सर्व करें, जिससे हेल्दी ब्रेकफास्ट उनके दिन की पॉजिटिव शुरुआत बन जाए।
