स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पोषण और स्वाद से भरपूर 8 बेहतरीन ब्रेकफास्ट आइडियाज

हमारे ट्रेडिशनल नाश्ते में कई ऐसे ऑप्शन्स हैं, जो पौष्टिकता और स्वाद का बेहतरीन मेल हैं। यहां ऐसे ही कुछ बेहद आसान और पोषण से भरपूर इंडियन ब्रेकफास्ट आइडियाज दिए गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

वेजिटेबल उपमा- सूजी, गाजर, मटर, बीन्स और हल्के मसालों से बना उपमा फाइबर, विटामिन-ए, सी और मिनरल्स का अच्छा सोर्स है। नारियल चटनी के साथ यह और टेस्टी लगता है।

मूंग दाल चीला- भिंगोई हुई मूंग दाल को पीसकर बने चीले में पनीर और बारीक कटी सब्जियां भरें। यह प्रोटीन से भरपूर, हल्का और बच्चों के मसल डेवलपमेंट के लिए काफी फायदेमंद है।

वेजिटेबल पराठा- गेहूं के आटे में पालक, गाजर, पत्ता गोभी या मेथी मिलाकर बना पराठा आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसे दही या मक्खन के साथ दें।

पोहा विद पीनट्स- चिवड़ा, मूंगफली, प्याज, करी पत्ता और हल्के मसालों से बना पोहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट का अच्छा मिश्रण है। नींबू डालने से विटामिन-सी भी मिलता है।

पनीर भुर्जी के साथ मल्टीग्रेन टोस्ट- पनीर में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाते हैं। इसे प्याज, टमाटर और हल्के मसालों के साथ भूनकर मल्टीग्रेन टोस्ट के साथ सर्व करें।

वेजिटेबल इडली- चावल और उड़द दाल से बनी सॉफ्ट इडली में कद्दूकस की हुई गाजर, बीन्स और मटर डालें। यह आसानी से पचने वाली, हल्की और एनर्जी देने वाली डिश है।

बेसन का चीला- बेसन, प्याज, टमाटर और धनिया से बना चीला प्रोटीन और आयरन का अच्छा सोर्स है। इसे हरी चटनी के साथ बच्चों के टिफिन में भी पैक किया जा सकता है।