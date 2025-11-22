सुबह की भाग-दौड़ खत्म! 15-20 मिनट में तैयार होंगी ये 5 Tiffin Recipes, बच्चे भी करेंगे पसंद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घड़ी की सुई तेजी से भाग रही है। बच्चे तैयार हो रहे हैं, स्कूल बस का हॉर्न कभी भी बज सकता है और आपके दिमाग में बस एक ही सवाल है- "आज टिफिन में क्या भेजूं जो पौष्टिक भी हो और बच्चे पूरा खाकर भी आएं?"

अगर यह कहानी रोज सुबह आपके घर की है, तो आप अकेली नहीं हैं। जाहिर तौर पर, सुबह 6 से 7 बजे के बीच की यह भाग-दौड़ किसी मैराथन से कम नहीं होती। ऐसे में, अब हमने आपके लिए 5 ऐसी टिफिन रेसिपीज ढूंढी हैं जो सिर्फ 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती हैं। ये न सिर्फ आपके कीमती समय को बचाएंगी, बल्कि इतनी स्वादिष्ट हैं कि आपका बच्चा खुशी-खुशी अपना टिफिन बॉक्स खत्म करके भी घट लौटेगा। आइए बिना देर किए जानते हैं।

वेजी रवा इडली दिन की शुरुआत हेल्दी ढंग से करनी हो, तो इडली हमेशा एक अच्छा विकल्प होती है। खात बात है कि रवा इडली बनाने के लिए आपको घंटों फर्मेंटेशन की जरूरत नहीं होती। कैसे बनाएं? एक कटोरी रवा में दही और नमक मिलाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें।

इसमें बारीक कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च और धनिया मिलाएं।

आखिरी में ईनो फ्रूट सॉल्ट डालकर हल्का सा मिलाएं और तुरंत इडली स्टैंड में डालकर 10 मिनट के लिए भाप (स्टीम) में पका लें।

यह बहुत हल्की होती है और बच्चे इसे आसानी से खा लेते हैं। पनीर भुर्जी सैंडविच पनीर भुर्जी एक पौष्टिक और टेस्टी फिलिंग है जो सैंडविच के लिए एकदम सही है। इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।

कैसे बनाएं? एक पैन में तेल गर्म करें, जीरा, बारीक कटा प्याज और टमाटर भूनें।

इसमें हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर डालकर जल्दी से मैश किया हुआ पनीर मिला दें।

भुर्जी को दो ब्रेड स्लाइस के बीच रखें और तवे या टोस्टर में बटर लगाकर सुनहरा होने तक सेक लें।

पनीर प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, जो बच्चों को दिन भर ऊर्जा देता है। मसाला ओट्स चीला अगर आप हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं, तो ओट्स चीला सबसे बढ़िया है। यह आम बेसन चीले से भी जल्दी तैयार हो जाता है।

कैसे बनाएं? ओट्स को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें।

इस पाउडर में बेसन (हल्का सा), नमक, हरी मिर्च (अगर बच्चे खाते हैं) और बारीक कटी हुई सब्जियां (जैसे प्याज, टमाटर) मिलाएं।

पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें और नॉन-स्टिक तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर पतला चीला बना लें।

ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं, जो बच्चों के डाइजेशन के लिए अच्छा है। लेमन राइस अगर आपके पास पिछली रात के बचे हुए पके चावल हैं, तो यह रेसिपी 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। यह खट्टा-मीठा स्वाद बच्चों को बहुत पसंद आता है।

कैसे बनाएं? एक पैन में तेल गर्म करें, राई, कढ़ी पत्ता, मूंगफली या काजू और थोड़ी-सी हल्दी डालें।

पके हुए चावल, नमक और 2 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें।

ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालकर टिफिन में पैक करें।

यह बनाने में बहुत आसान है और स्वाद में भी अनोखा है। फ्रूट कस्टर्ड कप कभी-कभी बच्चों को टिफिन में कुछ मीठा चाहिए होता है। यह एक नो-कुक ऑप्शन है जिसे आप रात में तैयार कर सकते हैं और सुबह बस पैक करना है।