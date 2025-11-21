अब घर पर ही बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल 'चिली चीज नान', बेहद आसान है रेसिपी
अगर आपको रेस्टोरेंट में मिलने वाला चिली चीज नान पसंद है, तो यह रेसिपी खास आपके लिए है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नान घर पर बनाना मुश्किल है, लेकिन इस आसान तरीके से आप तवे पर ही एकदम फूले और स्वादिष्ट नान बना सकते हैं। आइए, जानते हैं इस झटपट वाली रेसिपी के बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी हर बार रेस्टोरेंट में चिली चीज नान का ऑर्डर देने से पहले सोचते हैं कि 'काश, इसे घर पर भी इतना ही नरम और मजेदार बना पाते?'
अगर हां, तो आपकी तलाश आज खत्म होती है। भूल जाइए तंदूर की मुश्किल और बाजार के महंगे नान को। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी सिंपल रेसिपी, जिससे आप अपने ही रसोई के तवे पर रेस्टोरेंट को टक्कर देने वाला, अंदर से चीज से भरा और ऊपर से सुनहरा क्रिस्प 'चिली चीज नान' बना सकते हैं। इसका स्वाद और बनावट ऐसी होगी कि आपके मेहमान आपकी कुकिंग के दीवाने हो जाएंगे।
चिली चीज नान बनाने के लिए सामग्री
- आटे के लिए: मैदा (2 कप), दही (आधा कप), चीनी (1 छोटा चम्मच), नमक (स्वादानुसार), बेकिंग पाउडर (आधा छोटा चम्मच), और तेल (2 बड़े चम्मच)।
- फिलिंग के लिए: कद्दूकस किया हुआ चीज (मोजरेला या प्रोसेस्ड चीज) (1 कप), बारीक कटी हरी मिर्च (2-3), बारीक कटा हरा धनिया और चिली फ्लेक्स (जरूरत अनुसार)।
- सेकने के लिए: घी या बटर।
चिली चीज नान बनाने की विधि
नान की कामयाबी उसके नरम और फूले हुए आटे पर निर्भर करती है। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, चीनी, नमक और बेकिंग पाउडर मिलाएं। अब इसमें दही और तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालकर एक नरम आटा गूंथ लें। आटा ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। इस गुंथे हुए आटे को गीले कपड़े से ढककर कम से कम 1 घंटे के लिए गरम जगह पर रखें ताकि इसमें खमीर उठ जाए।
तवे पर कैसे बनाएं फूले हुए नान?
एक घंटे बाद, आटा फूलकर तैयार हो जाएगा। इसे एक बार फिर हल्का सा गूंथ लें। अब आटे की लोई लेकर उसे रोटी जितना बेल लें। इस बेली हुई रोटी के बीच में चीज, हरी मिर्च, हरा धनिया और चिली फ्लेक्स की फिलिंग भरें। किनारों को अच्छी तरह से बंद करके, इसे हल्का सा बेल लें, लेकिन ज्यादा पतला न करें।
अब नान को तवे पर डालने का तरीका सबसे जरूरी है। नान के एक तरफ पानी लगाएं। जिस तरफ पानी लगाया है, उस तरफ को गरम तवे पर रखें। जब नान हल्का सिक जाए, तो तवे को उल्टा करके नान को सीधे आंच पर सुनहरा होने तक सेकें। तवा उल्टा करने से नान सीधा आंच के संपर्क में आता है और रेस्टोरेंट जैसा फूलता है।
ऐसे करें सर्व
जब नान दोनों तरफ से सुनहरा और फूला हुआ हो जाए, तो इसे तवे से उतार लें। इस पर ऊपर से खूब सारा बटर या घी लगाएं। गरमा गरम चिली चीज नान को दाल मखनी, छोले या अपनी मनपसंद सब्जी के साथ परोसें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।