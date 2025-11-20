मिनटों में तैयार होने वाला नाश्ता है ब्रेड बेसन टोस्ट, ब्रेकफास्ट के लिए है हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की शुरुआत हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट से हो, तो दिनभर एनर्जी और मूड दोनों बना रहता है। ऐसे में "ब्रेड बेसन टोस्ट" एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है और स्वाद में भी लाजवाब होता है।

यह रेसिपी खासतौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो ऑफिस, कॉलेज या स्कूल से जाने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। बेसन प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है और ब्रेड से तुरंत एनर्जी मिलती है।तो आइए जानते हैं इसे दो आसान और अलग-अलग तरीकों से बनाने की विधि-

तवे पर क्रिस्पी बेसन ब्रेड टोस्ट सामग्री बेसन – 1 कप

ब्रेड स्लाइस – 4 से 6

प्याज – 1 (बारीक कटी)

टमाटर – 1 (बारीक कटा)

हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी)

अदरक – 1/2 टीस्पून (कद्दूकस की हुई)

हरा धनिया – 2 टेबलस्पून

हल्दी – 1/4 टीस्पून

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 टीस्पून

नमक – स्वादानुसार

पानी – 1/2 कप (घोल बनाने के लिए)

तेल – सेंकने के लिए बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बाउल में बेसन लें और उसमें सभी बारीक कटी सब्जियां व मसाले डालें।

अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए घोल तैयार करें (घोल न ज्यादा पतला हो और न बहुत गाढ़ा)।

ब्रेड स्लाइस को इस घोल में डिप करें या चम्मच से दोनों तरफ अच्छे से लगा दें।

नॉन-स्टिक तवे पर हल्का तेल लगाकर ब्रेड रखें और दोनों तरफ सुनहरा होने तक धीमी आंच पर सेकें।

इसे गरमा गरम चटनी या टमाटर सॉस के साथ सर्व करें। एयर फ्रायर या टोस्टर में बेसन ब्रेड टोस्ट सामग्री