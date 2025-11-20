Language
    मिनटों में तैयार होने वाला नाश्ता है ब्रेड बेसन टोस्ट, ब्रेकफास्ट के लिए है हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:42 PM (IST)

    सुबह की भागदौड़ में अगर कुछ हेल्दी, टेस्टी और झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट चाहिए तो ब्रेड बेसन टोस्ट एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। बेसन प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, वहीं ब्रेड से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसमें प्याज, टमाटर और मसालों का तड़का इसे स्वादिष्ट बनाता है।

    ब्रेकफास्ट के लिए झटपट बनने वाले ब्रेड बेसन टोस्ट रेसिपी (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की शुरुआत हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट से हो, तो दिनभर एनर्जी और मूड दोनों बना रहता है। ऐसे में "ब्रेड बेसन टोस्ट" एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है और स्वाद में भी लाजवाब होता है।

    यह रेसिपी खासतौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो ऑफिस, कॉलेज या स्कूल से जाने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। बेसन प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है और ब्रेड से तुरंत एनर्जी मिलती है।तो आइए जानते हैं इसे दो आसान और अलग-अलग तरीकों से बनाने की विधि- 

    तवे पर क्रिस्पी बेसन ब्रेड टोस्ट 

    सामग्री 

    • बेसन – 1 कप
    • ब्रेड स्लाइस – 4 से 6
    • प्याज – 1 (बारीक कटी)
    • टमाटर – 1 (बारीक कटा)
    • हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी)
    • अदरक – 1/2 टीस्पून (कद्दूकस की हुई)
    • हरा धनिया – 2 टेबलस्पून
    • हल्दी – 1/4 टीस्पून
    • लाल मिर्च पाउडर – 1/2 टीस्पून
    • नमक – स्वादानुसार
    • पानी – 1/2 कप (घोल बनाने के लिए)
    • तेल – सेंकने के लिए

    बनाने का तरीका

    • सबसे पहले एक बाउल में बेसन लें और उसमें सभी बारीक कटी सब्जियां व मसाले डालें।
    • अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए घोल तैयार करें (घोल न ज्यादा पतला हो और न बहुत गाढ़ा)।
    • ब्रेड स्लाइस को इस घोल में डिप करें या चम्मच से दोनों तरफ अच्छे से लगा दें।
    • नॉन-स्टिक तवे पर हल्का तेल लगाकर ब्रेड रखें और दोनों तरफ सुनहरा होने तक धीमी आंच पर सेकें।
    • इसे गरमा गरम चटनी या टमाटर सॉस के साथ सर्व करें।

    एयर फ्रायर या टोस्टर में बेसन ब्रेड टोस्ट 

    सामग्री

    इस डिश को बनाने के लिए ऊपर दी गई सामग्री का ही इस्तेमाल कर सकते हैं।

    बनाने का तरीका

    • बेसन और सब्जियों का घोल पहले की तरह तैयार करें।
    • ब्रेड स्लाइस के एक या दोनों तरफ चम्मच से घोल की परत लगाएं।
    • एयर फ्रायर को 180°C पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट करें।
    • अब बेसन लगे ब्रेड स्लाइस को ट्रे में रखें और 7–8 मिनट तक बेक करें। जब तक वह क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन न हो जाए। अगर टोस्टर का उपयोग कर रहे हैं तो एक तरफ बेसन लगाएं और टोस्ट करें।
    • बिना तले हुए क्रिस्पी टोस्ट तैयार हैं,इन्हें धनिया चटनी या दही के साथ सर्व करें।

    टिप्स

    स्वाद बढ़ाने के लिए आप बेसन घोल में पनीर के टुकड़े, पालक, या कद्दूकस की गई गाजर भी मिला सकते हैं। ये बच्चों के टिफिन या संडे ब्रंच के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है।

