एयर फ्रायर खरीदने से पहले इन बातों को जानना जरूरी, आपकी खरीदारी बन जाएगी और भी आसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी का दौर जोर-शोर से चल रहा है। कोई बरतनों की शॉपिंग कर रहा है तो किसी को अपने किचन के लिए नए अप्लायंस चाहिए। कुकिंग का एक हेल्दी विकल्प मानते हुए लोगों को एयर फ्रायर का ऑप्शन काफी लुभावना लग रहा है। अगर आप भी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले कुछ जरूरी बातें जान लें।