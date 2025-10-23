Language
    एयर फ्रायर खरीदने से पहले इन बातों को जानना जरूरी, आपकी खरीदारी बन जाएगी और भी आसान

    By Niharika PandeyEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:28 PM (IST)

    एयर फ्रायर का ट्रेंड इन दिनों उफान पर है। फ्राइंग की जगह एयर फ्राइंग को हेल्दी ऑप्शन मानते हुए इसका दखल किचन में बढ़ता जा रहा है। इसकी खरीदारी से पहले परिवार का आकार, कुकिंग का स्टाइल, काउंटरटॉप की जगह, ब्रांड, बजट जैसी बातों पर पहले विचार कर लेने से आप ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे।

    एयर फ्रायर खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, खरीदारी होगी आसान (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी का दौर जोर-शोर से चल रहा है। कोई बरतनों की शॉपिंग कर रहा है तो किसी को अपने किचन के लिए नए अप्लायंस चाहिए। कुकिंग का एक हेल्दी विकल्प मानते हुए लोगों को एयर फ्रायर का ऑप्शन काफी लुभावना लग रहा है। अगर आप भी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले कुछ जरूरी बातें जान लें।

    कुछ टेक्निकल हो जाए

    इतने सारे ऑप्शन के बीच में अपनी जरूरत वाला एयर फ्रायर ढूंढना थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन कुछ पॉइंट्स पहले ही ध्यान में रखने से काम आसान हो सकता है, जैसे:

    • अगर आप कभी-कभार ही एयर फ्रायर का इस्तेाल करने वाले हैं तो फिर 1300-1800 वॉट की क्षमता वाला एयर फ्रायर भी सही है। वहीं, रेगुलर यूजर के लिए 1700-1800 वॉट एक बेहतर ऑप्शन है।
    • एयर फ्रायर की कैपिसिटी यानी कितने लोगों के लिए रेसिपी बनाई जानी है वह भी मायने रखता है। दो-तीन सदस्यों वाले परिवार के लिए 2 लीटर की क्षमता वाला एयर फ्रायर भी उपयुक्त है, जबकि ज्यादा बड़े परिवार के लिए 6 लीटर की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए।
    • आपको एयर फ्रायर के मॉडल के बारे में भी पहले से पता होना चाहिए। वह कितने टेम्परेचर पर कुकिंग करता है, उसमें टाइमर और सेफ्टी फीचर्स क्या हैं और उसमें प्रीसेट फंक्शन है या नहीं।

    इस तरह चुनें अपने किचन के लिए बेस्ट

    अपने किचन के लिए एयर फ्रायर लेने से पहले इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो एक बेहतर विकल्प चुन पाएंगे:

    • कुकिंग कैसी है: आपको इंस्टेट स्नैक बनाने के लिए उसकी जरूरत है या फिर पूरा खाना बनाने के लिए। उसके अनुसार ही आप एयर फ्रायर का मॉडल चुनें।
    • परिवार में कितने लोग: आपको कितने लोगों के लिए रोजाना कुकिंग करनी है, एयर फ्रायर भी उतना ही बड़ा या छोटा होना चाहिए।
    • स्पेस कितना है: आजकल छोटे किचन का जमाना है, ऐसे में आपके काउंटरटॉप पर एयर फ्रायर के लिए कितनी जगह की जरूरत है उसका पहले ही अनुमान कर लेना सही रहता है।
    • क्लीनिंग कैसे होती है: अगर एयर फ्रायर का बास्केट नॉन-स्टिक है तो उसकी सफाई करने में आसानी होती है। वैसे आजकल मिलने वाले ज्यादातर एयर फ्रायर आसानी से साफ होने वाले फंक्शन के साथ आते हैं।
    • ब्रांड: आपने पहले से ही कोई खास ब्रांड सोच रखा है तो उसके फीचर्स और रिव्यू जरूर देखें।

    इन वजहों से एयर फ्रायर बन रहा है पहली पसंद

    • कुकिंग तेज होती है।
    • लाइफस्टाइल में बदलाव आता है।
    • कम तेल में खाना बनता है।
    • आपके कुकिंग का तरीका बदल जाता है। 

