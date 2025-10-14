Language
    इस Diwali एयर-फ्रायर में बनाएं ये 5 टेस्टी स्नैक्स, न तेल का होगा झंझट न लगेगी ज्यादा मेहनत

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    क्या आप भी इस बार दीवाली पर स्नैक्स में कुछ टेस्टी और हेल्दी कुक करने का सोच रहे हैं? जी हां, अगर आप तेल में तले हुए पकवानों से बचकर अपनी रसोई में कुछ लाइट और क्रिस्पी स्नैक्स बनाना चाहते हैं, तो एयर-फ्रायर आपका एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। एयर-फ्रायर में बने स्नैक्स न सिर्फ कम तेल वाले होते हैं, बल्कि इनका स्वाद भी लाजवाब होता है।

    Hero Image

    Diwali 2025: एयर-फ्रायर में झटपट तैयार होंगे ये 5 डिलिशियस स्नैक्स (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Diwali 2025: क्या इस बार दीवाली पर आप डीप फ्राइड समोसों और कचौड़ी से हटकर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी? अगर आपके घर में एयर-फ्रायर है, तो मानकर चलिए कि यह दीवाली आपकी सबसे शानदार और हेल्दी दीवाली बनने वाली है।

    जी हां, एयर-फ्रायर सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि एक ऐसी जादू की छड़ी है जो आपके पकवानों को बिना तेल के भी उतना ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बना सकता है। आइए, इस दिवाली को और भी खास बनाने के लिए, 5 ऐसे लाजवाब स्नैक्स की रेसिपी जान लीजिए जो न सिर्फ झटपट बनेंगे, बल्कि आपकी हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखेंगे।

    क्रिस्पी पनीर टिक्का

    पनीर टिक्का हर किसी को पसंद आता है। एयर-फ्रायर में इसे बनाने से यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम रहता है।

    • तरीका: पनीर, प्याज और शिमला मिर्च को बड़े क्यूब्स में काट लें। एक बाउल में दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसमें पनीर और सब्जियों को अच्छी तरह मैरीनेट करें। अब इन्हें एयर-फ्रायर बास्केट में रखें और 180°C पर 10-15 मिनट तक बेक करें, बीच-बीच में पलटते रहें।

    मसाला काजू

    नमकीन काजू दीवाली पर आने वाले मेहमानों के लिए एक बेहतरीन स्नैक है।

    • तरीका: थोड़े से काजू में हल्का तेल, नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला मिलाएं। इन्हें एयर-फ्रायर बास्केट में फैलाकर रखें। 160°C पर 5-7 मिनट तक भूनें, जब तक कि ये हल्के सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं।

    कुरकुरी भिंडी

    यह स्नैक बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और यह पकवानों के बीच एक हेल्दी ट्विस्ट देगा।

    • तरीका: भिंडी को धोकर अच्छे से सुखा लें और बीच से लंबा काट लें। इसमें बेसन, चावल का आटा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक मिलाएं। थोड़ा तेल डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब इसे एयर-फ्रायर में 180°C पर 10-12 मिनट तक बेक करें, जब तक कि ये क्रिस्पी न हो जाएं।

    क्रिस्पी आलू वेजेज

    फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखने वाले ये आलू वेजेज बेहद स्वादिष्ट और बनाने में आसान होते हैं।

    • तरीका: आलू को धोकर वेजेज में काट लें। इन्हें पानी में 10 मिनट भिगोकर रखें और फिर सुखा लें। एक बाउल में आलू, ऑलिव ऑयल, नमक, लाल मिर्च, और ऑरेगेनो मिलाकर मिक्स करें। इन्हें एयर-फ्रायर में 200°C पर 15-20 मिनट तक बेक करें, बीच-बीच में हिलाते रहें।

    बेसन का चीला

    यह एक हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर स्नैक है जो मिनटों में तैयार हो जाता है।

    • तरीका: बेसन, बारीक कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और नमक को पानी के साथ मिलाकर एक गाढ़ा घोल बनाएं। घोल को हल्का तेल लगे एयर-फ्रायर बास्केट में डालें। 180°C पर 10-12 मिनट तक बेक करें, जब तक कि चीला सुनहरा और पक न जाए।

