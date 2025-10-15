Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपके परिवार के लिए कितने लीटर वाला गीजर रहेगा परफेक्ट? दूर करें कन्फ्यूजन

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:35 PM (IST)

    सर्दी में गर्म पानी के लिए गीजर जरूरी है, लेकिन सही क्षमता चुनना मुश्किल है। परिवार के सदस्यों और पानी की खपत के अनुसार गीजर चुनें। छोटे परिवार के लिए 6-10 लीटर, मध्यम के लिए 15-25 लीटर और बड़े परिवार के लिए 35 लीटर या उससे अधिक क्षमता वाला गीजर सही रहेगा। ऊर्जा दक्षता वाले गीजर बिजली बचाते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    आपके परिवार के लिए कितने लीटर वाला गीजर रहेगा परफेक्ट? दूर करें कन्फ्यूजन 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इस महीने की शुरुआत के साथ ही मौसम में ठंडक अब धीरे-धीरे बढ़ रही है। वो दिन भी करीब आ रहे हैं जब घरों में AC बंद हो जाएंगे और इसकी जगह गीजर का यूज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर आप भी इन दिनों नया गीजर खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके परिवार के हिसाब से कितनी लीटर कैपेसिटी वाला गीजर परफेक्ट रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मार्केट में आज कई साइज, टाइप और बजट के गीजर उपलब्ध हैं जिसमें छोटे इंस्टेंट गीजर से लेकर बड़े स्टोरेज गीजर भी शामिल हैं। ऐसे में सही कैपेसिटी वाला गीजर सेलेक्ट करना न सिर्फ बिजली बचाएगा बल्कि पानी की भी बचत होगी। आइए जानते हैं परिवार के लोगों के हिसाब से गीजर का सही साइज कौन-सा बेस्ट...

    अकेले रहने वाले के लिए

    अगर आप घर से दूर कहीं अकेले रहते हैं, चाहे नौकरी कर रहे हों या पढ़ाई के लिए बाहर रहते हों, तो ऐसे में आपके लिए 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर सबसे बढ़िया विकल्प रहेगा। यह छोटे साइज का गीजर काफी कम जगह लेता है। खास बात यह है कि इस तरह के छोटे गीजर 2 से 3 मिनट में ही पानी गर्म कर देते हैं। यह एक व्यक्ति के नहाने या रोजाना के इस्तेमाल के लिए काफी है।

    दो लोगों के परिवार के लिए

    अगर घर में दो लोग हैं तो 10 लीटर का स्टोरेज वाला गीजर एक बेहतर ऑप्शन है। यह गीजर एक बार में इतना पानी गर्म कर देता है कि दोनों लोग आराम से नहा सकते हैं। खास बात यह है कि ये गीजर पानी को लंबे वक्त तक गर्म रखता है। साथ ही यह बिजली की खपत भी कम करना है।

    3 से 4 लोगों के लिए

    अगर घर में तीन या चार लोग रहते हैं तो आपके लिए 15 से 25 लीटर कैपेसिटी वाला गीजर बेस्ट रहेगा। इसमें इतना पानी स्टोर हो जाता है कि पूरा परिवार चाहे तो एक के बाद एक आराम से नहा सकता है। खास बात यह है कि इस तरह के गीजर ग्लास-लाइन टैंक के साथ आते हैं।

    4 से 6 सदस्यों वाली फैमिली के लिए

    अगर आपकी फैमिली में 4 से 6 लोग हैं तो ऐसे में आपके लिए 25 से 35 लीटर कैपेसिटी वाला गीजर बेस्ट रहेगा। यह बड़े बाथरूम या दो बाथरूम वाले घरों के लिए बेस्ट है। खास बात यह है कि इन बड़े गीजर के अंदर एक बार गर्म किया गया पानी लंबे वक्त तक गर्म रहता है, जिसका मतलब है कि आपको बार-बार गीजर ऑन नहीं करना पड़ेगा।

    यह भी पढ़ें- Ration Card e-KYC करने का आसान तरीका, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस देखें