Ration Card e-KYC करने का आसान तरीका, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस देखें
भारत सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर रही है, जिसे हर पांच साल में अपडेट करना होगा। ऑनलाइन ई-केवाईसी के लिए 'मेरा केवाईसी' और 'आधार फेसआरडी' ऐप का उपयोग किया जा सकता है। स्टेटस जांचने के लिए ऐप में आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करें। ऑफलाइन ई-केवाईसी के लिए नजदीकी राशन दुकान या सीएससी पर जाएं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत करोड़ों एलिजिबल नागरिकों को राशन कार्ड के जरिए सस्ता या फ्री राशन उपलब्ध कराती है। यह कार्ड न सिर्फ खाद्य सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि एक खास पहचान दस्तावेज में से एक है। हालांकि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है कि स्कीम का लाभ सिर्फ सही लोगों को मिले इसके तहत राशन कार्ड होल्डर्स के लिए इसकी ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया गया है।
कितने टाइम बाद करवानी होगी ई-केवाईसी?
नए नियमों के अनुसार अब आपको हर 5 साल में राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी। बहुत से लोगों ने आखिरी बार 2013 में ई-केवाईसी कराई थी, यानी अब इसे अपडेट करने का टाइम आ चुका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब ई-केवाईसी का प्रोसेस काफी आसान हो गया है और आप घर बैठे ऑनलाइन इसे पूरा कर सकते हैं। चलिए जानें जानें घर बैठे राशन कार्ड की e-KYC कैसे करवाएं...
कैसे करें राशन कार्ड की e-KYC?
- अपने मोबाइल में Mera KYC और Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करें।
- इसके बाद ऐप ओपन करें और अपनी लोकेशन एंटर करें।
- इधर अब अपना आधार नंबर डालें, कैप्चा भरें और मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरिफाई करें।
- स्क्रीन पर आपको आधार से जुड़ी डिटेल्स दिखाई देंगी।
- इधर से अब ‘Face e-KYC’ का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- कैमरा अपने आप ऑन हो जाएगा, जहां अब आपको अपनी फोटो क्लिक करनी है।
- फोटो क्लिक करने के बाद Submit बटन पर टैप करें।
- बस इतना करते ही आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी।
कैसे चेक करें कि ई-केवाईसी हुई है या नहीं?
ऊपर बताए गए स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया है और अब आप ये जानना चाहते हैं कि e-KYC सफल हुई है या नहीं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें...
- सबसे पहले Mera KYC ऐप ओपन करें।
- इसके बाद अपनी लोकेशन डालें।
- इधर अब फिर से आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी एंटर करें।
- इसके बाद डिटेल्स खुलते ही स्क्रीन पर Status: Y दिखे तो समझिए e-KYC हो गई है।
- अगर Status: N दिखे, तो e-KYC अभी हुई नहीं है।
ऑफलाइन राशन कार्ड की e-KYC कैसे करवाएं?
अगर आपको राशन कार्ड की e-KYC मोबाइल या ऐप से करने में दिक्कत आ रही है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी राशन दुकान या CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने साथ सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ लेकर जाना है।
