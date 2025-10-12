PM Kisan Yojana: क्या दिवाली से पहले आएंगे 21वीं किस्त के 2-2 हजार? ऐसे ऑनलाइन करें स्टेटस चेक
देशभर के किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया है। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ किया है। ई-केवाईसी पूरी न करने पर किस्त नहीं मिलेगी। लाभार्थी सूची में नाम जांचने के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं। दिवाली से पहले किस्त आने की संभावना है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) का देशभर के करोड़ों किसान इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ कुछ ही राज्यों के किसानों के लिए खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने सिर्फ जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों के अकाउंट में 21वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया है।
ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में इन राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसे नेचुरल डिसास्टर्स से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इसी वजह से केंद्र सरकार ने राहत के तौर पर इन राज्यों के किसानों को यह किस्त वक्त से पहले ही जारी कर दी है।
किसानों को एक और बड़ी सौगात
दूसरी तरफ 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक और गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 42 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं और परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और प्रधानमंत्री मिशन दलहन आत्मनिर्भरता योजना शामिल है। इन दोनों योजनाओं की कुल लागत लगभग 35,440 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जो आने वाले समय में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करेंगी।
कब आएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त?
अब बहुत से किसानों के मन में ये सवाल है कि खाते में 21वीं किस्त का पैसा कब तक आएगा। बता दें कि 2023 में किस्त 15 नवंबर को जारी की गई थी, जबकि 2024 में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को भेज दी गई थी। इस हिसाब से 2025 की 21वीं किस्त अब तक आ जानी चाहिए थी। हालांकि अभी सिर्फ चार राज्यों में ही राशि भेजी गई है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार दिवाली से पहले यानी 20 अक्टूबर 2025 तक यह किस्त जारी कर सकती है।
इन किसानों को नहीं मिलेगी किस्त
अगर आपने नीचे बताए गए काम पूरी नहीं किए हैं, तो यह राशि आपके खाते में नहीं आएगी।
सबसे जरूरी अगर आपने e-KYC पूरी नहीं की है।
अगर आपका आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है।
आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर गलत है।
इसके अलावा बैंक अकाउंट ही बंद है।
नाम या पर्सनल डिटेल्स में कोई गलती है।
ऐसे करें PM Kisan Yojana 21वीं किस्त का स्टेटस चेक
अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम पीएम किसान लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले तो pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद होमपेज पर ‘किसान कॉर्नर’ सेक्शन ओपन करें।
- अब आपको ‘लाभार्थी सूची’ यानी Beneficiary List पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करें।
- एन्ड में ‘रिपोर्ट प्राप्त करें’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
यहां अब अगर लिस्ट में आपका नाम दिखाई दे रहा है, तो आपके अकाउंट में पैसे जल्द ही ट्रांसफर हो जाएंगे।
