अब घर पर बनेगी बिल्कुल बाजार वाली पाव-भाजी, आप भी नोट कर लें ये आसान रेसिपी

अगर आप भी टेस्टी पाव-भाजी खाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी रेसिपी। इस रेसिपी से आप घर पर ही टेस्टी और हेल्दी पाव-भाजी बना सकते हैं।

शिमला मिर्च- 1/2 कप, बारीक कटी

(Picture Courtesy: Freepik)

सबसे पहले आलू, गाजर, फूल गोभी और मटर को धोकर काट लें और इन सब्जियों को एक प्रेशर कुकर में डालकर, थोड़ा पानी मिलाएं और एक सीटी आने तक उबाल लें।

फिर कुकर का प्रेशर खत्म होने पर, सब्जियों को निकाल लें और मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें।

अब एक बड़ी कड़ाही या तवा गरम करें। इसमें मक्खन और थोड़ा तेल डालें और गरम होने दें।

गरम मक्खन में बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का गुलाबी होने तक भूनें।

अब अदरक-लहसुन का पेस्ट और बारीक कटी शिमला मिर्च डालकर 1-2 मिनट तक भूनें।

भुनी हुई सामग्री में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पाव भाजी मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

इसके तुरंत बाद टमाटर प्यूरी और नमक मिलाएं। मसालों को तब तक पकाएं जब तक कि वह तेल न छोड़ने लगे और गाढ़ा न हो जाए।

अब तैयार मसाले में मैश की हुई सब्जियां डालें।

जरूरत के हिसाब से पानी मिलाकर भाजी की कंसिस्टेंसी सेट करें।

भाजी को 5-6 मिनट तक मध्यम आंच पर पकने दें ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह मिल जाएं।

लास्ट में, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू का रस डालकर मिलाएं और गैस बंद कर दें।

अब एक तवा गरम करें और उस पर एक बड़ा टुकड़ा मक्खन डालें।

मक्खन में चुटकी भर पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिलाएं।

पाव को बीच से काटें और मक्खन वाले तवे पर रखें।

पाव को दोनों तरफ से सुनहरा और हल्का कुरकुरा होने तक सेक लें।