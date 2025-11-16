इस आसान तरीके से घर पर बनाएं एकदम परफेक्ट 'दही के शोले', स्वाद ऐसा कि सब खाते रह जाएंगे
क्या आप जानते हैं कि बिना तले भी आप एक ऐसा स्नैक बना सकते हैं, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी हो? हम बात कर रहे हैं 'दही के शोले' की, जिसे अक्सर 'हंग कर्ड कबाब' भी कहा जाता है। यह एक ऐसा स्टार्टर है जो हर पार्टी की जान बन जाता है। इसे बनाना जितना आसान है, इसका स्वाद उतना ही लाजवाब है। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दही के शोले मूल रूप से ब्रेड स्लाइस के अंदर हंग कर्ड और सब्जियों की स्टफिंग भरकर बनाए जाते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला दही एकदम गाढ़ा होता है, जिससे स्टफिंग गीली नहीं होती। इसका नाम 'शोले' इसलिए पड़ा क्योंकि तेल में जाते ही यह कबाब एकदम फूल जाते हैं, जैसे कोई शोला हो। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो समोसे या पकौड़े से हटकर कुछ हल्का और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं।
दही के शोले बनाने के लिए सामग्री
इसे बनाने के लिए आपको बहुत कम चीजों की जरूरत होगी। सबसे जरूरी है हंग कर्ड। इसके लिए ताजे दही को एक मलमल के कपड़े में बांधकर 4 से 5 घंटे के लिए टांग दें ताकि उसका सारा पानी निकल जाए।
इसके अलावा, आपको चाहिए- ब्रेड स्लाइस, बारीक कटी प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती, नमक, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर। आप इसमें पनीर भी मिला सकते हैं। सभी सामग्री को आप लोगों की संख्या के हिसाब से तय कर सकते हैं।
दही के शोले बनाने की विधि
सबसे पहले, एक बाउल में हंग कर्ड लें। इसमें सभी बारीक कटी सब्जियां, मसाले और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। आपकी स्टफिंग तैयार है। अब, ब्रेड स्लाइस के किनारों को सावधानी से काट लें। ब्रेड को बेलन से हल्का सा चपटा कर लें ताकि वह आसानी से रोल हो सके। अब ब्रेड के किनारे पर थोड़ा पानी लगाकर उसे गीला करें। ब्रेड के बीच में दो चम्मच स्टफिंग रखें। ब्रेड को हल्के हाथों से रोल करें और दोनों सिरों को दबाकर अच्छे से सील कर दें ताकि तेल में फ्राई करते समय स्टफिंग बाहर न निकले।
पारंपरिक रूप से, दही के शोले को गरम तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई किया जाता है। तेल मीडियम गरम होना चाहिए। इन्हें तेल में डालते ही तुरंत न पलटे, थोड़ा पकने दें। अगर आप सेहत को लेकर थोड़ा परहेज करते हैं, तो इन्हें एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। एयर फ्रायर को 180°C पर प्री-हीट करें और शोले को हल्का सा तेल लगाकर 8-10 मिनट के लिए बेक करें। इनका क्रिस्प उतना ही शानदार आएगा।
