किसने कहा वजन घटाने के लिए लेनी पड़ती है रूखी-सूखी डाइट? ट्राई करें रवा-बाजरा इडली की आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको लगता है कि वजन घटाने का मतलब है फीका खाना, बिना स्वाद की डाइट और हमेशा भूखे रहना- तो यह सोच अब बदलने वाली है। हेल्दी खाना टेस्टी भी हो सकता है, बस जरूरत है सही चीजें चुनने की। आज हम आपके लिए लाए हैं रवा-बाजरा इडली की ऐसी रेसिपी जो न सिर्फ हल्की और पौष्टिक है, बल्कि खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगती है। खास बात यह है कि इसे बनाने में तेल बहुत कम लगता है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है।

वजन घटाने के लिए परफेक्ट है रवा-बाजरा इडली? बाजरा फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और भूख को कंट्रोल रखता है। वहीं, रवा इडली को फुल्का, हल्का और डाइजेस्ट करने में आसान बनाता है। दोनों को मिलाकर बनाई गई इडली एक लो-कैलोरी, हाई-फाइबर और पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप सुबह के नाश्ते, शाम के स्नैक्स या डिनर में भी खा सकते हैं।

जरूरी सामग्री (2–3 लोगों के लिए)

1 कप रवा (सूजी)

½ कप बाजरा का आटा

1 कप दही (थोड़ा खट्टा)

½ कप पानी (जरूरत अनुसार)

1 छोटा चम्मच राई

½ छोटा चम्मच हल्दी

6–7 कढ़ी पत्ते

1 छोटी हरी मिर्च (बारीक कटी)

थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक

स्वाद अनुसार नमक

½ छोटा चम्मच इनो/बेकिंग सोडा

1 छोटा चम्मच तेल (बस तड़का और ग्रीस के लिए) स्टेप-बाय-स्टेप आसान रेसिपी रवा और बाजरा का परफेक्ट बैटर तैयार करें एक बाउल में रवा, बाजरा आटा, दही और थोड़ा सा पानी मिलाकर एक स्मूथ घोल बना लें। इसे 10–15 मिनट के लिए सेट होने दें। इससे इडली मुलायम बनेगी।

अब आएगा तड़के का कमाल एक छोटे पैन में एक चम्मच तेल गर्म करें। इसमें राई, कढ़ी पत्ते, अदरक और हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा भूनें। यह तड़का बैटर में मिलाएं। इससे इडली में गजब की खुशबू और स्वाद आ जाता है।