ब्रेकफास्ट के लिए मिनटों में तैयार करें प्रोटीन से भरपूर मशरूम टोस्ट, बच्चे और बड़े कभी करेंगे पसंद
क्या आप भी सुबह की भागदौड़ में ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या वही पुराना ब्रेड-बटर खाकर बोर हो गए हैं? अगर हां, तो आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सबसे पहले यह जान लें कि यह आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल, मशरूम को 'सुपरफूड' माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो आपकी मांसपेशियों के लिए अच्छा है। साथ ही, इसमें विटामिन-D भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है।
मशरूम टोस्ट बनाने के लिए सामग्री
इसे बनाने के लिए आपको बहुत फैंसी चीजों की जरूरत नहीं है, बस घर का सामान काफी है:
- 1 पैकेट मशरूम (कटे हुए)
- 4-5 ब्रेड स्लाइस (ब्राउन या मल्टिग्रेन ब्रेड ज्यादा बेहतर है)
- 1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)
- 1 चम्मच मक्खन या ऑलिव ऑयल
- लहसुन की 3-4 कलियां (कटी हुई) - यही इसका असली स्वाद है!
- नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स (स्वादानुसार)
- थोड़ा-सा हरा धनिया
मशरूम टोस्ट बनाने की विधि
- एक पैन में मक्खन गर्म करें। सबसे पहले उसमें लहसुन डालें और हल्का भूरा होने दें। फिर प्याज डालें।
- अब इसमें कटे हुए मशरूम डाल दें। ध्यान रहे, मशरूम पानी छोड़ते हैं, इसलिए इसे तेज आंच पर पकाएं जब तक पानी सूख न जाए।
- जब मशरूम सुनहरे हो जाएं, तो नमक, काली मिर्च और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मिर्ची कम रखें।
- दूसरी तरफ तवे या टोस्टर में ब्रेड को करारा सेक लें।
- अब ब्रेड के ऊपर तैयार मशरूम का मिश्रण अच्छे से फैलाएं। ऊपर से हरा धनिया बुरकें।
- अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं, तो मशरूम के ऊपर थोड़ा-सा चीज कद्दूकस कर दें। यह बिल्कुल 'मिनी पिज्जा' जैसा लगेगा।
- अगर आपको और ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तो आप इसके ऊपर एक उबला अंडा या हाफ फ्राई भी रख सकते हैं।
कृपया धैर्य रखें।