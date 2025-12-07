खाने का स्वाद दोगुना कर देगा गाजर का चटपटा अचार, नोट करें इसे बनाने की सिंपल रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गाजर का अचार बाकी अचारों की तुलना में जल्दी तैयार हो जाता है और इसे धूप दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसे आप एक हफ्ते के अंदर ही खा सकते हैं। यह रेसिपी खासकर उन लोगों के लिए है जो अचार बनाने को मुश्किल समझते हैं। तो आइए, बिना देर किए जानते हैं, इस बेहतरीन अचार को बनाने की आसान विधि।