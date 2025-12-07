खाने का स्वाद दोगुना कर देगा गाजर का चटपटा अचार, नोट करें इसे बनाने की सिंपल रेसिपी
भारतीय खाने में अचार का महत्व किसी से छिपा नहीं है। दाल-चावल हो, या पराठे, बस थोड़ा-सा अचार मिल जाए तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है और जब बात हो गाजर ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गाजर का अचार बाकी अचारों की तुलना में जल्दी तैयार हो जाता है और इसे धूप दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसे आप एक हफ्ते के अंदर ही खा सकते हैं। यह रेसिपी खासकर उन लोगों के लिए है जो अचार बनाने को मुश्किल समझते हैं। तो आइए, बिना देर किए जानते हैं, इस बेहतरीन अचार को बनाने की आसान विधि।
गाजर का अचार बनाने के लिए जरूरी सामग्री
इस अचार को बनाने के लिए आपको बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ेगी।
- गाजर: 500 ग्राम (अच्छी तरह धोकर और छीलकर लंबी पतली पट्टियों में कटी हुई)
- सरसों का तेल: 1/2 कप
- राई दाल (पीली सरसों के दाने): 2 बड़े चम्मच
- सौंफ: 1 बड़ा चम्मच
- मेथी दाना: 1/2 छोटा चम्मच
- हल्दी पाउडर: 1 छोटा चम्मच
- लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच (या स्वादानुसार)
- हींग: 1/4 छोटा चम्मच
- सिरका: 2 बड़े चम्मच (या नींबू का रस)
- नमक: 2 छोटा चम्मच (या स्वादानुसार)
ऐसे झटपट बनाएं गाजर का स्वादिष्ट अचार
- सबसे पहले गाजर को धोकर, छीलकर सुखा लें। फिर इसे 1.5 से 2 इंच लंबे और थोड़े मोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को एक बड़े बर्तन में पानी गरम करके, बस 2-3 मिनट के लिए भाप में उबालें या हल्का नरम होने तक उबाल लें। ध्यान रहे कि गाजर का कुरकुरापन बना रहे। उबालने के बाद, गाजर को तुरंत ठंडे पानी में डालें और फिर अच्छी तरह से सुखा लें। गाजर में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए।
- एक कड़ाही गरम करें और उसमें राई दाल, सौंफ और मेथी दाने को धीमी आंच पर 1 मिनट तक हल्का भून लें। जब मसालों से खुशबू आने लगे, तो इन्हें ठंडा करके मिक्सी में दरदरा पीस लें। मसाले को बहुत बारीक नहीं पीसना है।
- अब कड़ाही में सरसों का तेल डालकर तेज गरम करें। जब तेल से धुआं निकलने लगे, तो आंच बंद कर दें और तेल को थोड़ा ठंडा होने दें। जब तेल हल्का गरम रह जाए, तो उसमें हींग, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं।
- अब एक बड़े कटोरे में कटी हुई सूखी गाजर लें। इसमें भुना और पिसा हुआ मसाला, नमक, और सिरका (या नींबू का रस) मिलाएं। इसके ऊपर तैयार किया हुआ गरम तेल और मसाले का मिश्रण डालें। सारी चीजों को चम्मच से अच्छी तरह मिला लें ताकि गाजर के हर टुकड़े पर मसाला लग जाए।
- इस अचार को एक साफ, सूखे और एयर-टाइट जार में भरकर रखें। आपका चटपटा गाजर का अचार अब लगभग तैयार है। इसे एक दिन बाहर रखने के बाद, आप इसे खा सकते हैं। खास बात है कि यह अचार फ्रिज में एक महीने तक ताजा बना रहता है।
