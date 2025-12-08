थाली को कहिए बाय, अब 'बाउल फूड' का है जमाना; स्वाद, सेहत और सहूलियत का है परफेक्ट मिक्स

आरती तिवारी, नई दिल्ली। इन दिनों फूड डिलीवरी एप से लेकर रेस्त्रां के मेन्यू तक एक नए ट्रेंड ने जगह बनानी शुरू कर दी है। भाग-दौड़ वाली जिंदगी और काम में व्यस्त युवाओं के लिए, एक भरी-पूरी थाली खाना ‘टाइमटेकिंग’ है। ऐसे में वे चाहते हैं कि उन्हें स्वाद भी कुछ नया मिल जाए और पोषण भी पहुंच जाए। इंटरनेट मीडिया की बदौलत बाउल फूड जो एक ‘क्षणिक ट्रेंड’ लग रहा था, अब रेस्त्रां का स्थायी और लोकप्रिय मेनू आइटम बन गया है।

लोकप्रियता का ये है राज बाउल फूड असल में आज के उपभोक्ताओं की जरूरतों से सीधे जुड़ा हुआ है, जो संतुलन, सहजता और माइंडफुल ईटिंग को महत्व देते हैं। यह खाने में आसान, दिखने में आकर्षक और पोषण की दृष्टि से संतुलित है। सुपरफूड से भरे स्मूदी बाउल से लेकर अनाज और प्रोटीन से भरपूर बाउल तक, यह विचार शहरी जीवन की रफ्तार में फिट बैठता है, साथ ही वर्क फ्राम होम या हाइब्रिड जाब कर रहे लोगों को यह बाउल फूड घर के खाने जैसा कोजी कंफर्ट भी देता है। पहले लोग छोले या राजमा-चावल और दाल-चावल को कंफर्ट फूड मानते थे, वही सहजता आज उन्हें इन बाउल फूड में मिल रही है। भले ही यह ट्रेंड विदेश में नया हो, मगर भारत में यह आधुनिक होते हुए भी परिचित सा है।

देसी तड़के के साथ ग्लोबल जायका हम भले ही विदेशी भोजन को अपना लेते हैं, मगर उसमें अपना देसी टच देना नहीं भूलते। हम वैश्विक बाउल को लोकल टच देते हुए इसमें प्रयोग करते हैं। लाल चावल और मसालेदार पनीर वाला बरीटो बाउल और लेमनग्रास व भुनी हुई सब्जियों वाला रैमन बाउल इसके उदाहरण हैं। हम स्थानीय-मौसमी हरी सब्जियों और भारतीय फ्लेवर जैसे कि जीरा, राई, अचार आदि पर जोर देते हैं साथ ही हमारा यह भी विचार रहता है कि हम एक ऐसा बाउल बनाएं, जो खाने वाले की भूख जगा दे।