गेहूं की जगह डाइट में शामिल करें 5 अनाज, रोटी खाकर भी आसानी से घटा सकेंगे वजन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप वाकई में अपना वजन तेजी से कम करना चाहते हैं, तो आपको रोटी छोड़ने की नहीं, बल्कि 'अनाज' बदलने की जरूरत है। यहां हम आपको उन 5 जादुई अनाजों के बारे में बता रहे हैं, जो स्वाद में बेहतरीन हैं और वजन घटाने में उस्ताद। आइए जानते हैं।

(Image Source: AI-Generated) रागी रागी को सुपरफूड माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिसका मतलब है कि इसे खाने के बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। जब पेट भरा रहेगा, तो आप बार-बार स्नैक्स नहीं खाएंगे। इसके अलावा, रागी में कैल्शियम भी बहुत होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है।

बाजरा सर्दियों में तो बाजरे की रोटी का मजा ही अलग है। यह शरीर को गर्म रखता है और पाचन को सुधारता है। बाजरे में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो धीरे-धीरे पचते हैं और शरीर को लगातार ऊर्जा देते रहते हैं। यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है, जिससे वजन नहीं बढ़ता।

ज्वार अगर आपको गेहूं की रोटी खाने के बाद पेट फूला हुआ या भारीपन महसूस होता है, तो ज्वार सबसे अच्छा विकल्प है। यह ग्लूटेन-फ्री होता है और पचने में बहुत हल्का होता है। ज्वार की रोटी खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे शरीर में जमा फैट जल्दी बर्न होता है।

जौ जौ को वजन घटाने के लिए सबसे बेहतरीन अनाज माना जाता है। यह शरीर से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे सूजन कम होती है। जौ की रोटी खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है और पेट की चर्बी कम करने में यह बहुत मददगार है।

चना अगर आप सिर्फ चने के आटे की रोटी नहीं बना सकते, तो इसे थोड़े से गेहूं या जौ के आटे में मिलाकर बनाएं। चने में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। याद रखें, जितना ज्यादा प्रोटीन आप लेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी मांसपेशियों की मरम्मत होगी और फैट कम होगा। इसे 'मस्सी रोटी' भी कहा जाता है जो स्वाद में बहुत लाजवाब होती है।