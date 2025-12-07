Language
    5 आसान तरीकों से करें असली-नकली गुड़ की पहचान, दुकानदार नहीं बना पाएगा बेवकूफ

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    सर्दियों में गुड़ खाने का मजा अलग ही होता है, लेकिन बाजार में आजकल नकली और केमिकल मिलाया हुआ गुड़ भी खूब बिक रहा है। दिखने में यह असली जैसा लगता है,

    Hero Image

    कहीं आप भी तो नहीं खा रहे केमिकल वाला गुड़? इन 5 तरीकों से करें असली की पहचान (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की गुनगुनी धूप हो और साथ में खाने के बाद गुड़ की एक डली... नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, है ना? हम और आप चीनी छोड़कर गुड़ इसलिए खाते हैं ताकि सेहतमंद रह सकें, लेकिन जरा रुकिए। क्या हो अगर आपकी यही 'हेल्दी आदत' आपको बीमार कर रही हो?

    जी हां, बाजार में जो सुंदर और चमचमाता हुआ 'पीला सोना' आप खरीद रहे हैं, वो असल में 'मीठा जहर' हो सकता है। मुनाफा कमाने के लिए आजकल गुड़ में खतरनाक केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप अमृत खा रहे हैं, लेकिन अनजाने में आप मिलावट खा रहे हैं। ऐसे में, क्या डर के मारे गुड़ खाना छोड़ दें? जवाब है- बिलकुल नहीं! बस अगली बार दुकानदार की मीठी बातों में न आएं और इन 5 आसान तरीकों से खुद असली गुड़ की पहचान करें।

    Fake Jaggery

    (Image Source: Freepik)

    चमक पर न जाएं, रंग को पहचानें

    हम अक्सर वो चीज खरीदते हैं जो दिखने में सुंदर और साफ हो, लेकिन गुड़ के मामले में यह गलती भारी पड़ सकती है।

    • नकली गुड़: अगर गुड़ का रंग बहुत हल्का, पीला या सफेद है और वह बहुत ज्यादा चमक रहा है, तो समझ जाइए कि उसे केमिकल्स से साफ किया गया है।
    • असली गुड़: असली और शुद्ध गुड़ का रंग गहरा भूरा या कालापन लिए होता है। यह दिखने में थोड़ा बदसूरत हो सकता है, लेकिन सेहत के लिए यही असली सोना है।

    पानी वाला टेस्ट

    यह सबसे आसान और पक्का तरीका है। घर लाकर या दुकान पर ही एक छोटे से टुकड़े के साथ यह टेस्ट करें।

    गुड़ का एक छोटा टुकड़ा पानी के गिलास में डालें।

    • नकली गुड़: अगर गुड़ के नीचे सफेद पाउडर या रेत जैसा कुछ जम जाए, तो समझ लें कि उसमें चाक पाउडर या मिट्टी की मिलावट है।
    • असली गुड़: शुद्ध गुड़ पानी में पूरी तरह घुल जाता है और बर्तन के नीचे कोई गंदगी या कण नहीं छोड़ता।

    स्वाद चखकर देखें

    दुकानदार से गुड़ का एक छोटा टुकड़ा मांगें और उसे चखें। आपकी जीभ झूठ नहीं बोलेगी।

    • नकली गुड़: अगर गुड़ खाने में हल्का नमकीन या कड़वा लगे, तो इसका मतलब है कि उसे बनाने में ढेर सारा सोडा या केमिकल इस्तेमाल हुआ है।
    • असली गुड़: शुद्ध गुड़ का स्वाद सिर्फ और सिर्फ मीठा होता है। उसमें गन्ने के रस की सोंधी खुशबू और प्राकृतिक मिठास होती है।

    क्रिस्टल की जांच

    कई बार दुकानदार गुड़ का वजन बढ़ाने के लिए उसमें चीनी की मिलावट कर देते हैं।

    • गुड़ को ध्यान से देखें। अगर आपको उस पर चीनी के दाने या क्रिस्टल चमकते हुए दिखाई दें, तो वह शुद्ध नहीं है।
    • असली गुड़ की बनावट एक जैसी होती है, उसमें अलग से दाने नहीं दिखते।

    सख्तपन पर करें गौर

    गुड़ को हाथ में लेकर उसे हल्का-सा दबाकर देखें।

    • नकली गुड़: अगर गुड़ बहुत ज्यादा नरम है और दबाने पर आसानी से टूट रहा है या बिखर रहा है, तो हो सकता है उसमें नमी बनाए रखने के लिए कुछ मिलाया गया हो।
    • असली गुड़: शुद्ध गुड़ थोड़ा सख्त होता है और उसे तोड़ने के लिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है।

