    ज्यादा मात्रा में गुड़ खाने से हो सकते हैं 7 नुकसान, यहां पढ़ें कितनी मात्रा में करें डाइट में शामिल

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    सर्दी के मौसम में अक्सर गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए इसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन, ज्यादा मात्रा में गुड़ खाना भी सेहत को नुकसान (Jaggery Side Effects) पहुंचा सकता है। आइए जानें ज्यादा गुड़ खाने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और कितनी मात्रा में गुड़ खाना सही है। 

    कितनी मात्रा में गुड़ खाना है सही? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गुड़, जिसे अक्सर चीनी का सेहतमंद और नेचुरल ऑप्शन माना जाता है,  हमारे खानपान का अहम हिस्सा है। गर्म तासीर होने के कारण सर्दियों में लोग इसे अपनी डाइट में खूब शामिल करते हैं। यह गन्ने के रस को उबालकर तैयार किया जाता है और इसमें आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स (Jaggery Benefits) पाए जाते हैं। 

    इसलिए गुड़ खाने से पाचन दुरुस्त रहता है, खून की कमी दूर होती है और शरीर को गर्म रखने में भी मदद मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में गुड़ खा रहे हैं, तो आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी हां, आइए जानें ज्यादा गुड़ खाने से सेहत को क्या-क्या नुकसान (Harms of Eating Too Much Jaggery) हो सकते हैं। 

    ज्यादा मात्रा में गुड़ खाने के नुकसान

    • शुगर की ज्यादा मात्रा- गुड़ में लगभग 70-75% नेचुरल शुगर होती है। ऐसे में डायबिटीज के मरीज या जिनका ब्लड शुगर लेवल अस्थिर रहता है, उनके लिए इसे ज्यादा मात्रा में खाना खतरनाक हो सकता है।
    • वजन बढ़ने का खतरा- 100 ग्राम गुड़ में लगभग 380 कैलोरी होती है। ऐसे में इसे ज्यादा मात्रा में खाने से यह कैलोरी इनटेक बढ़ाकर मोटापे का कारण बन सकता है।
    • ब्लड शुगर स्पाइक- इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी से कम होते हुए भी इतना ज्यादा है कि यह शुगर लेवल को अचानक बढ़ा सकता है, खासकर इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों में।
    • डाइजेशन संबंधी समस्याएं- ज्यादा मात्रा में गुड़ खाने से गैस, पेट फूलना और दस्त जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यह आंतों में पानी खींचने की प्रवृत्ति रखता है।
    • एलर्जिक रिएक्शन- कुछ लोगों को गुड़ खाने से खुजली, स्किन रैश या सांस लेने में परेशानी हो सकती है।
    • दांतों की सेहत पर असर- इसकी चिपचिपी बनावट और शुगर कंटेंट दांतों में कैविटी और कीड़े लगने का खतरा बढ़ाते हैं।
    • इन्फेक्शन का खतरा- मार्केट में बिकने वाला गुड़ कभी-कभी अनहेल्दी कंडीशन में तैयार होता है या उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
    (Picture Courtesy: Freepik)

    क्या है गुड़ खाने का सही तरीका?

    गुड़ का फायदा तभी है जब इसे संतुलित मात्रा में खाया जाए। एक स्वस्थ व्यक्ति रोज 10-15 ग्राम तक गुड़ खा सकता है। इसे खाने के तुरंत बाद सर्दियों में दूध, चाय या लड्डू के रूप में लेना फायदेमंद होता है। खाने के लिए हमेशा शुद्ध और ऑर्गेनिक गुड़ चुनें, जिससे मिलावट और इन्फेक्शन से बचा जा सके। डायबिटीज, मोटापा या दांतों की प्रॉब्लम वाले लोगों को इसे खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।