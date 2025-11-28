ज्यादा मात्रा में गुड़ खाने से हो सकते हैं 7 नुकसान, यहां पढ़ें कितनी मात्रा में करें डाइट में शामिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गुड़, जिसे अक्सर चीनी का सेहतमंद और नेचुरल ऑप्शन माना जाता है, हमारे खानपान का अहम हिस्सा है। गर्म तासीर होने के कारण सर्दियों में लोग इसे अपनी डाइट में खूब शामिल करते हैं। यह गन्ने के रस को उबालकर तैयार किया जाता है और इसमें आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स (Jaggery Benefits) पाए जाते हैं।

इसलिए गुड़ खाने से पाचन दुरुस्त रहता है, खून की कमी दूर होती है और शरीर को गर्म रखने में भी मदद मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में गुड़ खा रहे हैं, तो आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी हां, आइए जानें ज्यादा गुड़ खाने से सेहत को क्या-क्या नुकसान (Harms of Eating Too Much Jaggery) हो सकते हैं।