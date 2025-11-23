Language
    रोज सुबह चने और गुड़ खाने से मिलेंगे 7 कमाल के फायदे, बस जान लें कितनी मात्रा में खाना है सही

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:31 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं अगर आप रोज सुबह चने और गुड़ खाना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत में कैसे बदलाव (Chana and Gud Benefits) देखने को मिल सकते हैं? दरअसल, चने और गुड़ दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसलिए इन्हें बहुत ही हेल्दी फूड कॉम्बिनेशन माना जाता है। आइए जानें रोज चने के साथ गुड़ खाने के फायदे। 

    क्या है गुड़ और चने खाने का सही तरीका? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर हेल्दी रहना है, तो डाइट में सुधार करना काफी जरूरी है। ऐसे कई फूड कॉम्बिनेशन हैं, जो हमारी सेहत से जुड़ी कई परेशानियों को दूर रखने में मदद करते हैं। इन्हीं में चने और गुड़ (Benefits of Chana and Gud) का नाम भी शामिल है। 

    रोज सुबह चने और गुड़ खाने से सेहत को एक नहीं, बल्कि कई फायदे मिल सकते हैं। आइए जानें चने के साथ गुड़ खाने से स्वास्थ्य में कैसे बदलाव (Chana and Gud Health Benefits) देखने को मिल सकते हैं। 

    एनर्जी का सोर्स

    सुबह का नाश्ता दिनभर की एनर्जी का आधार होता है। चना प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का अच्छा सोर्स है, जबकि गुड़ आयरन और नेचुरल शुगर से भरपूर होता है। दोनों का एक साथ खाने से शरीर को इंस्टेंट और लंबे समय तक बनी रहने वाली एनर्जी मिलती है। यह कॉम्बिनेशन शरीर में खून की कमी नहीं होने देता और दिनभर सुस्ती और थकान महसूस नहीं होती।

    पाचन तंत्र को मजबूत बनाए

    चने में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मददगार होता है। यह कब्ज की समस्या को दूर कर आंतों की सफाई करता है। गुड़ भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने में सहायक होता है। सुबह इसे खाने से पाचन से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है।

    इम्युनिटी बढ़ाए

    चना जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स से भरपूर होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जरूरी हैं। गुड़ में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं। इसलिए नियमित रूप से इन्हें खाने से सर्दी-जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है।

    हड्डियों की मजबूती के लिए

    चने में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सभी तत्व हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए उनके लिए तो यह और भी फायदेमंद है।

    त्वचा और बालों के लिए वरदान

    चना प्रोटीन और विटामिन्स का भंडार है, जो बालों के विकास और त्वचा की चमक के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके एंटी-ऑक्सीडेंट गुण उम्र बढ़ने के लक्षण, जैसे- झुर्रियों, को रोकने में मदद करते हैं। गुड़ शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालकर खून साफ करता है, जिसका सीधा असर त्वचा की सुंदरता पर दिखता है।

    वजन कम करने में सहायक

    यह कॉम्बिनेशन फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे अनहेल्दी स्नैकिंग की इच्छा कम होती है और कैलोरी इनटेक कंट्रोल में रहती है, जो वजन घटाने में सहायक है।

    खून की कमी दूर करे

    गुड़ आयरन का एक बेहतरीन नेचुरल सोर्स है। चना भी फोलेट और आयरन से भरपूर होता है। दोनों मिलकर शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे एनीमिया का खतरा कम होता है। यह खासतौर से महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है।

    कितनी मात्रा में खाना है सही?

    रात को एक मुट्ठी चने साफ पानी में भिगो दें। सुबह उठकर चने और उसमें एक छोटा टुकड़ा गुड़ मिलाकर खाएं। बेहतर नतीजों के लिए इसे खाली पेट लें और इसके आधे घंटे बाद तक कुछ न खाएं-पिएं।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।