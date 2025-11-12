Language
    सर्दी के मौसम में रोज खाएं तिल और गुड़, सेहत से जुड़ी 7 परेशानियां रहेंगी कोसों दूर

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:20 PM (IST)

    सर्दी के मौसम में डाइट पर खास ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मौसम बदलने के साथ सेहत से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों से बचने में तिल और गुड़ काफी मददगार (Gud and Til Benefits) साबित हो सकते हैं। इसलिए सर्दियों में इसे अपनी डाइट में शामिल करना आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है।  

    Hero Image

    सर्दियों में गुड़ और तिल खाना है सेहत के लिए वरदान (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, कोहरा और सुहावना माहौल लेकर आता है, लेकिन साथ ही यह शरीर में सुस्ती, जोड़ों में अकड़न और ठंड से होने वाली कई स्वास्थ्य समस्याएं भी लाता है। ऐसे में तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए वरदान (Benefits of Gud and Til) साबित हो सकता है। 

    

    जी हां, सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ खाना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद (Gud and Til Health Benefits) साबित हो सकता है। ये दोनों कई मौसमी परेशानियों से बचने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानें सर्दी में गुड़ और तिल को साथ में खाने के फायदे।

    शरीर को गर्माहट देना

    तिल और गुड़ दोनों ही गर्म तासीर के होते हैं। ये शरीर के अंदरूनी तापमान को बनाए रखने में मदद करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से शरीर को एनर्जी और गर्माहट मिलती है, जो सर्दी, जुकाम और ठंड से बचाव करती है। यही कारण है कि सर्दियों में तिल और गुड़ से बने लड्डू, चिक्की आदि खाना फायदेमंद माना जाता है।

    Gud and til benefits

    (Picture Courtesy: Freepik)

    एनर्जी का भंडार

    सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। गुड़ एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। यह जल्दी पच जाता है और ब्लड में शुगर के लेवल को धीरे-धीरे बढ़ाता है, जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है और थकान दूर होती है। तिल प्रोटीन और हेल्दी फैट का अच्छा सोर्स है, जो एनर्जी देता है।

    पाचन तंत्र को मजबूत बनाना

    गुड़ पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मददगार है। यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। तिल में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो आंतों की सफाई करके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण पाचन सुस्त हो जाता है, ऐसे में तिल और गुड़ खाना फायदेमंद रहता है।

    हड्डियों और जोड़ों के लिए वरदान

    ठंड के मौसम में जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या आम हो जाती है। तिल कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स से भरपूर होता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी हैं। नियमित रूप से तिल खाने से ऑस्टियोपोरोसिस और जोड़ों के दर्द से बचाव करने में मदद मिलती है।

    इम्युनिटी बढ़ती है

    तिल में जिंक, सेलेनियम, कॉपर, आयरन, विटामिन-बी6 और विटामिन-ई जैसे कई एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये सभी तत्व मिलकर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। गुड़ भी आयरन का अच्छा सोर्स है और यह खून की कमी को दूर करने में मदद करता है।

    त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

    सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। तिल में मौजूद जिंक और फैटी एसिड्स त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं, इसे मुलायम बनाए रखते हैं और समय से पहले एजिंग के लक्षणों को रोकते हैं। 

    ब्लड प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन

    गुड़ एक नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर माना जाता है। यह ब्लड से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे त्वचा साफ होती है और शरीर बेहतर तरीके से काम करता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।