सर्दी के मौसम में रोज खाएं तिल और गुड़, सेहत से जुड़ी 7 परेशानियां रहेंगी कोसों दूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, कोहरा और सुहावना माहौल लेकर आता है, लेकिन साथ ही यह शरीर में सुस्ती, जोड़ों में अकड़न और ठंड से होने वाली कई स्वास्थ्य समस्याएं भी लाता है। ऐसे में तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए वरदान (Benefits of Gud and Til) साबित हो सकता है।

जी हां, सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ खाना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद (Gud and Til Health Benefits) साबित हो सकता है। ये दोनों कई मौसमी परेशानियों से बचने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानें सर्दी में गुड़ और तिल को साथ में खाने के फायदे।

शरीर को गर्माहट देना तिल और गुड़ दोनों ही गर्म तासीर के होते हैं। ये शरीर के अंदरूनी तापमान को बनाए रखने में मदद करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से शरीर को एनर्जी और गर्माहट मिलती है, जो सर्दी, जुकाम और ठंड से बचाव करती है। यही कारण है कि सर्दियों में तिल और गुड़ से बने लड्डू, चिक्की आदि खाना फायदेमंद माना जाता है।

एनर्जी का भंडार सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। गुड़ एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। यह जल्दी पच जाता है और ब्लड में शुगर के लेवल को धीरे-धीरे बढ़ाता है, जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है और थकान दूर होती है। तिल प्रोटीन और हेल्दी फैट का अच्छा सोर्स है, जो एनर्जी देता है।

इम्युनिटी बढ़ती है तिल में जिंक, सेलेनियम, कॉपर, आयरन, विटामिन-बी6 और विटामिन-ई जैसे कई एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये सभी तत्व मिलकर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। गुड़ भी आयरन का अच्छा सोर्स है और यह खून की कमी को दूर करने में मदद करता है।