रोजाना सिर्फ 30 मिनट की इंटरवल वॉक से मिलेंगे 5 कमाल के फायदे, बस पता होना चाहिए सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोजाना वॉक करना सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, यह हम सभी जानते हैं। हालांकि, अक्सर लोग मानते हैं कि 10 हजार स्टेप्स चलने से ही फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके वॉकिंग स्टेप से ज्यादा वॉक करने का तरीका मायने रखता है। इसलिए सिर्फ 30 मिनट की इंटरवल वॉकिंग भी आपको हैरान करने वाले फायदे (Benefits of Interval Walking) दे सकती है।

दरअसल, इंटरवल वॉकिंग एक जापानी वॉकिंग तकनीक है, जो स्टेप काउंट से ज्यादा तरीके पर जोर देती है। अगर आप इसे नियमित रूप से करना शुरू कर दें, तो सेहत में ऐसे बदलाव होंगे, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि, इसे सही तरीके (Right Walking Technique) से करना जरूरी है। आइए जानें इंटरवल वॉकिंग के फायदे और इसका सही तरीका।

वॉक शुरू करें (20-30 मिनट) 3 मिनट तेज चाल- ऐसे चलें जैसे आपको कोई जरूरी काम है और आप देर से हैं। आपकी सांस तेज हो जानी चाहिए और बातचीत करना मुश्किल हो जाना चाहिए। आपकी हार्ट बीट काफी बढ़ जानी चाहिए।

3 मिनट धीमी चाल- अब अपनी गति धीमी कर लें और आराम से चलें। इस दौरान आपकी सांस और हार्ट बीट सामान्य होने लगेगी। यह रिकवरी का स्टेज है। इस तेज-धीमे चलने की साइकिल को लगातार 20 से 30 मिनट तक दोहराएं। शुरुआत में 20 मिनट से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे समय बढ़ा सकते हैं।