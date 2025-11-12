रोजाना सिर्फ 30 मिनट की इंटरवल वॉक से मिलेंगे 5 कमाल के फायदे, बस पता होना चाहिए सही तरीका
क्या आप जापानी इंटरवल वॉकिंग तकनीक के बारे में जानते हैं? दरअसल, इसमें वॉक करने के तरीके पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है न कि स्टेप काउंट पर। इसलिए अगर इंटरवल वॉकिंग सही तरीके से की जाए, तो सेहत को कई कमाल के फायदे (Interval Walking Benefits) मिल सकते हैं। आइए जानें इसके फायदे और इस वॉक की सही तकनीक।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोजाना वॉक करना सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, यह हम सभी जानते हैं। हालांकि, अक्सर लोग मानते हैं कि 10 हजार स्टेप्स चलने से ही फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके वॉकिंग स्टेप से ज्यादा वॉक करने का तरीका मायने रखता है। इसलिए सिर्फ 30 मिनट की इंटरवल वॉकिंग भी आपको हैरान करने वाले फायदे (Benefits of Interval Walking) दे सकती है।
दरअसल, इंटरवल वॉकिंग एक जापानी वॉकिंग तकनीक है, जो स्टेप काउंट से ज्यादा तरीके पर जोर देती है। अगर आप इसे नियमित रूप से करना शुरू कर दें, तो सेहत में ऐसे बदलाव होंगे, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि, इसे सही तरीके (Right Walking Technique) से करना जरूरी है। आइए जानें इंटरवल वॉकिंग के फायदे और इसका सही तरीका।
इंटरवल वॉकिंग के फायदे क्या हैं?
- दिल की स्वास्थ्य में सुधार- तेज चलने के दौरान हार्ट बीट तेज होती है, जो एक मिनी-कार्डियो वर्कआउट का काम करती है। इससे दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
- फैट बर्न करने में सहायक- हाई इंटेंसिटी वाले इंटरवल शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। यह न सिर्फ वॉक के दौरान, बल्कि बाद में भी कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया जारी रखता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है।
- मांसपेशियों की मजबूती- तेज चाल से चलने पर पैरों की मांसपेशियों- जैसे, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स - पर ज्यादा जोर पड़ता है। इससे टांगों की मांसपेशियां मजबूत और टोन्ड होती हैं।
- ब्लड शुगर कंट्रोल- इस तरीके से वॉक करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर बनाने में मदद मिलती है, जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए जरूरी है।
- जोड़ों की सेहत के लिए फायदेमंद- इंटरवल वॉकिंग से जोड़ों पर एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ता, जिससे घुटनों में दर्द या चोट लगने का रिस्क कम होता है। साथ ही, यह धीरे-धीरे स्टैमिना भी बढ़ाता है।
जापानी इंटरवल वॉकिंग कैसे करें?
वार्म-अप (5-10 मिनट)
किसी भी एक्सरसाइज की तरह, इसे शुरू करने से पहले वार्म-अप जरूरी है। हल्के-फुल्के स्ट्रेच, घुटनों को मोड़ना और 5-10 मिनट की बहुत ही धीमी चाल से शुरुआत करें। इससे आपकी मांसपेशियां एक्टिव हो जाएंगी और चोट का खतरा कम होगा।
वॉक शुरू करें (20-30 मिनट)
- 3 मिनट तेज चाल- ऐसे चलें जैसे आपको कोई जरूरी काम है और आप देर से हैं। आपकी सांस तेज हो जानी चाहिए और बातचीत करना मुश्किल हो जाना चाहिए। आपकी हार्ट बीट काफी बढ़ जानी चाहिए।
- 3 मिनट धीमी चाल- अब अपनी गति धीमी कर लें और आराम से चलें। इस दौरान आपकी सांस और हार्ट बीट सामान्य होने लगेगी। यह रिकवरी का स्टेज है।
इस तेज-धीमे चलने की साइकिल को लगातार 20 से 30 मिनट तक दोहराएं। शुरुआत में 20 मिनट से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे समय बढ़ा सकते हैं।
कूल डाउन (5 मिनट)
वॉक पूरी होने के बाद अचानक रुकें नहीं। 5 मिनट तक बहुत ही धीमी गति से चलते रहें। इसके बाद हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें ताकि शरीर के तापमान और हार्ट बीट को सामान्य होने में मदद मिले और मांसपेशियों में अकड़न पैदा न हो।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
