    शहद या गुड़... चीनी की जगह किसे चुनें? जानिए रोजमर्रा के लिए बेस्ट नेचुरल स्वीटनर

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:25 PM (IST)

    क्या आप भी अपनी रोजमर्रा की डाइट में चीनी की जगह किसी नेचुरल चीज को शामिल करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके मन में अक्सर यह सवाल आता होगा कि शहद और गुड़ में से बेहतर ऑप्शन कौन-सा है (Honey vs Jaggery)। दोनों ही मीठे होते हैं, पर पोषण और सेहत के मामले में कौन किस पर भारी है? आइए, इस आर्टिकल में समझते हैं।

    शहद vs गुड़: डेली यूज के लिए कौन-सा ऑप्शन है ज्यादा बेस्ट? (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप उन लोगों में से हैं जो चाय, कॉफी या मिठाइयों में हर चम्मच चीनी डालने से पहले दो बार सोचते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। जाहिर है कि सफेद, प्रोसेस्ड चीनी हमारे शरीर के लिए किसी धीमी जहर से कम नहीं है, लेकिन मीठे स्वाद को छोड़ना भी आसान नहीं।

    ऐसे में, प्रकृति ने हमें दो शानदार विकल्प दिए हैं- शहद और गुड़ (Honey vs Jaggery)। ये दोनों ही सदियों से हमारी रसोई का हिस्सा रहे हैं, पर जब सेहत की बात आती है, तो 'विजेता' कौन है? क्या मीठे के इन दो महारथियों में से कोई एक सचमुच चीनी का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है (Natural Sweetener For Daily Use)? आइए, इस आर्टिकल में इस गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं कि रोजमर्रा की डाइट के लिए कौन-सा नेचुरल स्वीटनर सबसे बेस्ट है।

    शहद

    शहद एक स्वादिष्ट और गाढ़ा तरल पदार्थ है, जिसे मधुमक्खियां फूलों के रस से बनाती हैं। इसे सदियों से औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

    • फायदे: शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। यह गले की खराश और खांसी में राहत देता है और पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसे अक्सर बिना पकाए इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है ताकि इसके पोषक तत्व बरकरार रहें।

    हालांकि, शहद में कैलोरी और फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसका सेवन सीमित रखना चाहिए।

    गुड़

    गुड़, गन्ने के रस या खजूर के रस को उबालकर और गाढ़ा करके बनाया जाता है। यह भारतीय घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नेचुरल स्वीटनर है।

    • फायदे: गुड़ में शहद की तुलना में ज्यादा मिनरल्स होते हैं, खासकर आयरन। इसके अलावा, यह खून की कमी को दूर करने में मददगार है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर को अंदर से गरम रखने में मदद करता है, खासकर सर्दियों में।

    गौर करने वाली बात यह है कि गुड़ को बनाने की प्रक्रिया में इसे गर्म किया जाता है, जिससे इसमें शहद जितने एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं बचते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जो यह बताता है कि यह ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है) शहद से थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

    रोजमर्रा के लिए कौन-सा ऑप्शन है बेस्ट?

    सही चुनाव आपकी जरूरत पर निर्भर करता है:

    • मिनरल्स के लिए: अगर आप आयरन और अन्य मिनरल्स की कमी दूर करना चाहते हैं, तो गुड़ एक बेहतर विकल्प है।
    • एंटीऑक्सीडेंट्स और स्वाद के लिए: अगर आप अपनी ड्रिंक्स या टोस्ट में स्वाद और एंटीऑक्सीडेंट्स एड करना चाहते हैं, तो शहद को चुन सकते हैं, लेकिन इसे सीधे गरम करने से बचें।

    सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही चीनी से बेहतर हैं, लेकिन दोनों में ही शुगर होती है। इसलिए, चाहे आप शहद चुनें या गुड़, सेहतमंद रहने के लिए इन दोनों का सेवन भी कम मात्रा में ही करना चाहिए।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।