    गट हेल्थ के लिए बेस्ट हैं ये 7 Low Sugar Desserts, एक बार करेंगे ट्राई; तो नहीं भुला पाएंगे स्वाद

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:06 PM (IST)

    क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन भर हेल्दी खाते हैं, लेकिन शाम होते ही मीठा खाने की जबरदस्त क्रैविंग शुरू हो जाती है और फिर चीनी से लदी मिठाई खाने के बाद गिल्टी फील करते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादा चीनी न सिर्फ वजन बढ़ाती है, बल्कि आपकी गट के गुड बैक्टीरिया को भी खराब करती है, जिससे पूरा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। ऐसे में, यहां बताए 7 Low Sugar Desserts बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

    पेट और मन दोनों को खुश रखेंगे ये 7 Low Sugar Desserts (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मीठा खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन जब बात सेहत और खासकर गट हेल्थ की आती है, तो हम अपनी पसंदीदा मिठाइयों से दूरी बना लेते हैं। दरअसल, ज्यादा चीनी हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकती है।

    हालांकि, अच्छी खबर यह है कि ऐसे कई टेस्टी और कम चीनी वाले डेजर्ट (Low Sugar Desserts) हैं जो न केवल आपकी मीठा खाने की इच्छा को पूरा करेंगे, बल्कि आपके पाचन तंत्र (Digestive System) को भी मजबूत बनाएंगे। खास बात है कि ये डेजर्ट फाइबर और प्रोबायोटिक्स (Probiotics) से भरपूर होते हैं।

    डार्क चॉकलेट में लिपटी बेरीज

    ब्लूबेरी, रसभरी या स्ट्रॉबेरी जैसी बेरीज फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। ये आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करती हैं। जब आप इन्हें 70% या उससे ज्यादा कोकोआ वाली डार्क चॉकलेट में लपेटते हैं, तो यह पॉलीफेनोल्स भी देती है, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है।

    चिया सीड्स पुडिंग

    चिया सीड्स भी पोषण का लाजवाब खजाना हैं। ये घुलनशील फाइबर से भरे होते हैं, जो तरल पदार्थों को सोखकर एक जेल जैसा टेक्सचर बनाते हैं। यह पेट को साफ रखने और पाचन को धीमा करने में मदद करता है। इसे बिना चीनी वाले बादाम या नारियल दूध के साथ रात भर भिगोकर रखें और दालचीनी का हल्का फ्लेवर दें। यह पेट की सफाई करने जैसा काम करता है।

    खजूर और पीनट बटर

    खजूर नेचुरल रूप से मीठे और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो प्रीबायोटिक्स का काम करते हैं। खजूर में बादाम या पीनट बटर भरकर खाने से आपको मिठास के साथ-साथ हेल्दी फैट और प्रोटीन भी मिलता है, जो एक ओवरऑल सैटिस्फाईंग ऑप्शन है।

    कोकोनट या ग्रीक योगर्ट

    दही प्रोबायोटिक्स का सबसे अच्छा सोर्स है, जो गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। नारियल दही डेयरी-फ्री ऑप्शन है, जबकि ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन ज्यादा होता है। आप इसमें थोड़े से कटे हुए बीज (जैसे अलसी, सूरजमुखी के बीज) या बहुत कम मात्रा में कच्चा शहद मिलाकर खा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स आपके पेट के माइक्रोबायोम को संतुलित रखते हैं।

    दालचीनी सेब

    सेब में पेक्टिन नामक एक खास घुलनशील फाइबर होता है, जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है। सेब को हल्का उबालकर या भाप में पकाकर ऊपर से दालचीनी का पाउडर मिला लें। दालचीनी सूजन कम करने वाले गुण रखती है। यह बहुत ही हल्का और आरामदायक डेजर्ट है, जो पाचन को आसान बनाता है।

    भुनी हुई अंजीर

    अंजीर प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं और इसमें भी पेक्टिन नामक फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। अंजीर को हल्का सा भूनने से उसकी नेचुरल मिठास और स्वाद बढ़ जाता है। यह आंतों की नियमितता को बनाए रखने में मदद करती है और कब्ज की समस्या को दूर करती है।

    अखरोट के साथ बेक्ड नाशपाती

    नाशपाती भी पेक्टिन से भरपूर होती है। इसे ओवन में हल्का बेक करने से इसकी मिठास उभर आती है। ऊपर से क्रश अखरोट डालने से क्रंच और ओमेगा-3 फैटी एसिड मिलते हैं, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मददगार हैं।

    याद रखें, ये डेजर्ट न सिर्फ आपकी स्वीट क्रेविंग को पूरा करेंगे, बल्कि आपकी गट हेल्थ को भी सुधारेंगे। अगली बार जब आपका मीठा खाने का मन करे, तो इन 7 में से किसी एक को ट्राई जरूर करें।

