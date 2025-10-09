Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंजीर का पानी इन अंगों के लिए है ये वरदान, जानें क्या है इसे पीने का सही और बेस्ट तरीका

    By Digital DeskEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    अंजीर एक औषधीय फल है जिसके स्वास्थ्य लाभ रात भर पानी में भिगोकर सेवन करने से बढ़ जाते हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, लिवर और किडनी को डिटॉक्स करता है, और हड्डियों को मजबूत बनाता है। 2-3 सूखे अंजीर को रातभर भिगोकर सुबह खाली पेट खाने और पानी पीने से कई रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और शरीर स्वस्थ रहता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। औषधियों में अंजीर एक बेहद खास स्थान रखता है। यह न केवल स्वाद में मीठा होता है बल्कि इसमें औषधीय गुण भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। खासकर जब अंजीर को रातभर पानी में भिगोकर सेवन किया जाए, तो इसके स्वास्थ्य लाभ और भी बढ़ जाते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंजीर का पानी शरीर को अंदर से शुद्ध करता है, अंगों की कार्यक्षमता सुधारता है और कई रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। आइए जानते हैं कि अंजीर का पानी किन अंगों के लिए फायदेमंद होता है और इसे सही तरीके से कैसे सेवन किया जाए 

    डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए मजबूत

    अंजीर का पानी फाइबर से भरपूर होता है, जो डाइजेशन में सुधार करता है। यह कब्ज, गैस और अपच की समस्या को भी दूर करता है। इसके रेचक लेक्सेटिव (रेचक) गुण आंतों को साफ रखते हैं और पेट को हल्का महसूस कराते हैं।

    हार्ट हेल्थ के लिए उपयोगी

    अंजीर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल की सेहत को सुधारते हैं। यह बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटता है।

    anjeer

    लिवर डिटॉक्स में मददगार

    अंजीर का पानी लिवर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। यह लिवर की कोशिकाओं को सक्रिय करता है, जिससे इसकी कार्यक्षमता बेहतर होती है और थकान, भारीपन जैसी समस्याएं कम होती हैं।

    किडनी के लिए फायदेमंद

    अंजीर के ड्यूरेटिक गुण किडनी की सफाई में मदद करते हैं। ये यूरीन के जरिए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और किडनी इन्फेक्शन या स्टोन जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करता है।

    हड्डियों को मजबूत बनाए

    अंजीर में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती बढ़ाते हैं। यह उम्र के साथ होने वाली हड्डियों की कमजोरी से बचाव भी करता है।

    fig

    अंजीर का पानी पीने का सही तरीका

    2–3 सूखे अंजीर को रातभर एक साफ गिलास पानी में भिंगोकर रख दें।सुबह खाली पेट इन अंजीरों को चबाकर खाएं और ऊपर से पानी पी लें। लगातार 3–4 हफ्ते तक इसका सेवन करने से फायदा महसूस होने लगेगा। अंजीर का पानी एक आसान लेकिन पावरफुल घरेलू नुस्खा है जो शरीर के कई प्रमुख अंगों को फायदा पहुंचाता है। इस डेली रूटीन में शामिल कर आप अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं।