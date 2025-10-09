अंजीर का पानी इन अंगों के लिए है ये वरदान, जानें क्या है इसे पीने का सही और बेस्ट तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। औषधियों में अंजीर एक बेहद खास स्थान रखता है। यह न केवल स्वाद में मीठा होता है बल्कि इसमें औषधीय गुण भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। खासकर जब अंजीर को रातभर पानी में भिगोकर सेवन किया जाए, तो इसके स्वास्थ्य लाभ और भी बढ़ जाते हैं।

अंजीर का पानी शरीर को अंदर से शुद्ध करता है, अंगों की कार्यक्षमता सुधारता है और कई रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। आइए जानते हैं कि अंजीर का पानी किन अंगों के लिए फायदेमंद होता है और इसे सही तरीके से कैसे सेवन किया जाए

डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए मजबूत अंजीर का पानी फाइबर से भरपूर होता है, जो डाइजेशन में सुधार करता है। यह कब्ज, गैस और अपच की समस्या को भी दूर करता है। इसके रेचक लेक्सेटिव (रेचक) गुण आंतों को साफ रखते हैं और पेट को हल्का महसूस कराते हैं।

हार्ट हेल्थ के लिए उपयोगी अंजीर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल की सेहत को सुधारते हैं। यह बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटता है।