बिना झंझट घर पर बनाएं तिल-गुड़ की चिक्की, इस रेसिपी से मिलेगा एकदम परफेक्ट कुरकुरापन
अगर आपको भी लगता है कि घर पर चिक्की बनाना एक 'झंझट' का काम है, या आपकी चिक्की अकसर नरम पड़ जाती है, तो चिंता छोड़ दीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खास रेसिपी जिससे आप एकदम परफेक्ट, तोड़ते ही चट से टूटने वाली बाजार जैसी तिल-गुड़ की चिक्की बना सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में तिल और गुड़ से बनी मिठाइयां दिखने लगती हैं। इन सब में, तिल-गुड़ की चिक्की हर किसी की पसंदीदा होती है। यह न सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट और कुरकुरी होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। कई लोगों को लगता है कि घर पर बाजार जैसी कुरकुरी चिक्की बनाना मुश्किल है, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी आसान रेसिपी (Til-Gud Ki Chikki Recipe), जिससे आपकी चिक्की पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगी। आइए जानते हैं।
सामग्री तैयार करने का सही तरीका
चिक्की बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से सिर्फ दो चीजों की जरूरत है: 200 ग्राम सफेद तिल और 200 ग्राम गुड़ (यानी बराबर मात्रा)। इसके अलावा, आपको 1 छोटा चम्मच घी चाहिए। सबसे पहले तिल को मध्यम आंच पर 4-5 मिनट के लिए तब तक भूनें जब तक कि वे हल्के सुनहरे न हो जाएं और उनसे खुशबू न आने लगे। ध्यान रहे कि तिल जलने नहीं चाहिए। भुनने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब, जिस प्लेट या बोर्ड पर आप चिक्की फैलाएंगे, उसे थोड़ा-सा घी लगाकर चिकना करके तैयार रखें।
गुड़ की चाशनी में है असली राज
चिक्की के कुरकुरेपन का सारा राज़ गुड़ की चाशनी में छिपा होता है। एक भारी तले वाली कड़ाही में 1 चम्मच घी या तेल डालें। जब यह गर्म हो जाए, तो इसमें तोड़ा हुआ गुड़ डालकर मध्यम से धीमी आंच पर पिघलाएं। इस दौरान इसे लगातार चलाते रहें। जब गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए और उसमें बुलबुले आने लगें, तो आपको एक 'वॉटर टेस्ट' करना होगा। एक कटोरी में ठंडा पानी लें और उसमें चाशनी की एक-दो बूंदें डालें। अगर बूंदें पानी में फैलने के बजाय तुरंत टूटकर कड़क हो जाएं (जैसे कोई टॉफी टूटती है), तो समझ लीजिए कि चाशनी एकदम तैयार है।
चाशनी और तिल को मिलाना
चाशनी के तैयार होते ही, कड़ाही को तुरंत आंच से उतार लें। इसमें भुने हुए तिल डालकर तेजी से मिलाएं। यह काम आपको बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि गुड़ बहुत तेजी से जमना शुरू हो जाता है। मिश्रण को अच्छे से मिलाएं ताकि तिल और गुड़ पूरी तरह से एक हो जाएं। अब, इस गर्म मिश्रण को तुरंत ही पहले से चिकनी की हुई सतह (प्लेट या बोर्ड) पर निकाल लें।
बेलना और काटना
मिश्रण को सतह पर निकालने के बाद, तुरंत ही बेलन की मदद से इसे समान मोटाई में तेज़ी से बेल लें। ध्यान रहे, यह बहुत गर्म होगा, इसलिए सावधानी बरतें। मिश्रण अभी नरम है, इसी समय आपको चाकू या पिज्जा कटर की मदद से इसे मनचाहे आकार (जैसे चौकोर या आयताकार) में काटना है। काटने के निशान लगा दें, लेकिन अभी इसे अलग-अलग न करें। इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। लगभग 15 से 20 मिनट बाद, जब चिक्की पूरी तरह से सख्त और कुरकुरी हो जाए, तब आप इसे टुकड़ों में तोड़कर एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं।
