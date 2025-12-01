बाजरे की बची रोटी से झटपट बनाएं सुपर टेस्टी 'चूरमा', सेहत और स्वाद दोनों से है भरपूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बाजरा हमेशा से सुपरफूड के रूप में जाना जाता है। यह फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या दूर करता है। साथ ही, इसमें मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। जब इस सेहतमंद रोटी को देसी घी और गुड़ के साथ मिलाकर चूरमा बनाया जाता है, तो यह सर्दियों के लिए एक परफेक्ट, एनर्जी बूस्टर बन जाता है। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इसकी सिंपल रेसिपी।