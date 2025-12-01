बाजरे की बची रोटी से झटपट बनाएं सुपर टेस्टी 'चूरमा', सेहत और स्वाद दोनों से है भरपूर
अगर आपके घर में रात की बची हुई बाजरे की रोटी रखी है, तो उसे फेंकने की गलती बिलकुल न करे। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी लाजवाब, झटपट और पौष्टिक रेसिपी बताएंगे, जो आपकी बासी रोटी को टेस्टी चूरमे में बदल देगी। यह न केवल स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सर्दियों में आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बाजरा हमेशा से सुपरफूड के रूप में जाना जाता है। यह फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या दूर करता है। साथ ही, इसमें मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। जब इस सेहतमंद रोटी को देसी घी और गुड़ के साथ मिलाकर चूरमा बनाया जाता है, तो यह सर्दियों के लिए एक परफेक्ट, एनर्जी बूस्टर बन जाता है। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इसकी सिंपल रेसिपी।
बाजरे का चूरमा बनाने के लिए सामग्री
|सामग्री
|मात्रा (लगभग)
|बाजरे की बची हुई रोटी
|3 से 4 मध्यम आकार की
|देसी घी
|3 से 4 बड़े चम्मच (या स्वादानुसार)
|गुड़ (बारीक कटा हुआ)
|आधा कप (या शक्कर, अपने मीठे के अनुसार)
|इलायची पाउडर
|एक चौथाई चम्मच (ऑप्शनल)
|सूखे मेवे (काजू, बादाम)
|1 चम्मच (बारीक कटे हुए, ऑप्शनल)
बाजरे का चूरमा बनाने की विधि
- सबसे पहले, बची हुई बाजरे की रोटियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें।
- इन टुकड़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डालें और दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि यह आटा जैसा बारीक पाउडर न बने, बल्कि हल्का दानेदार रहे, ताकि चूरमे में अच्छा टेक्सचर आए।
- इसके बाद एक कड़ाही या पैन को मध्यम आंच पर गरम करें। इसमें 2 चम्मच देसी घी डालें और पिघलने दें।
- घी गरम होने पर, पिसी हुई रोटी का मिश्रण पैन में डाल दें। इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भूनें।
- इसे तब तक भूनना है जब तक इसकी नमी खत्म न हो जाए, एक हल्की-सी खुशबू न आने लगे और इसका रंग थोड़ा सा न बदल जाए।
- बस फिर गैस बंद कर दें। (मिश्रण गरम रहना चाहिए)
- अब इस गरम मिश्रण में बारीक कटा हुआ गुड़ (या शक्कर) और इलायची पाउडर मिलाएं।
- मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं ताकि गुड़ गर्मी से पिघल जाए और पूरी तरह से चूरमे में मिक्स हो जाए।
- आखिर में, इसमें कटे हुए सूखे मेवे (जैसे बादाम, काजू) डालकर मिला लें।
आपका स्वादिष्ट, पौष्टिक बाजरे की रोटी का चूरमा तैयार है। इसे एक कटोरी में निकालें और ऊपर से 1-2 चम्मच गरमागरम देसी घी डालकर परोसें।
