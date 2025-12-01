Language
    आलू-मटर के छिलके हों या ब्रोकली-फूलगोभी के डंठल, इस सर्दी जरूर बनाएं हेल्दी और टेस्टी 'जीरो वेस्ट सूप'

    By Jagran News Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:24 AM (IST)

    सर्दी के दिनों में इम्युनिटी बूस्ट करने के लिए लोग सूप पीना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जीरो वेस्ट सूप के बारे में जानते हैं? जी हां, यह सब्जियों के छिलके और डंठल से बनने वाला ऐसा सूप है, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आइए जानते हैं इस ट्रेंड के पीछे की कहानी....

    सब्जियों के छिलकों से तैयार करें 'जीरो वेस्ट सूप' (Image Source: Freepik)

    सुमन अग्रवाल, नई दिल्ली। सूप तो सूप होता है, लेकिन यह जीरो वेस्ट सूप आखिर क्या है, जो आजकल बड़े-बड़े रेस्तरां में लोगों की पहली पसंद बन गया है। दरअसल, जीरो वेस्ट का मतलब है खाने की किसी भी सर्द मौसम का नया स्वाद चीज को बर्बाद न करना, जैसे अगर हम गाजर का सूप बना रहे है तो उसके छिलकों के प्रयोग से एक और स्वादिष्ट सूप बना सकते हैं।

    पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप जिन छिलकों को कूड़ा-कचरा समझकर फेंक देते हैं, उनमें सब्जियों से अधिक फाइबर होता है। उन छिलकों का प्रयोग करके फाइव स्टार्स होटल्स के शेफ अलग-अलग सूप बना रहे हैं। ये सूप दिखने में आम सूप जैसे ही हैं, लेकिन इनमें स्वाद भिन्न-भिन्न हर्स (थाइम्, बेसिल, ओरिगेनो) से आता है। इसे पढ़कर आज से आप आलू, गाजर, चुकंदर, मटर के छिलके, पत्तागोभी के ऊपरी पत्ते, मशरूम, ब्रोकली के डंटल फेंकेंगे नहीं!

    मटर के छिलकों का सूप

    मटर के छिलको का सूप न केवल तृप्तिदायक है, बल्कि बनाने भी बेहद आसान है। मटर के छिलकों को अलग करके स्टीम दें। इसके बाद अदरक और लहसुन डालकर पीस लें। गैस धीमी आंच पर रखें और एक उबाल आने दे। क्रीमी स्वाद लाने के लिए बटर और हिल हर्स या ओरिगेनो डाल सकते है। इस सूप को बनाने में 10 मिनट का समय लगता है।

    आलू के छिलकों का सूप

    आलू के छिलकों को धोकर उबाल लें और फिर ठंडा होने के बाद पीस लें । आप चाहें तो इन छिलकों को पहले हल्का सा फ्राइ करके क्रिस्प भी कर सकते हैं और उसके बाद सूप बना सकते हैं। एक बड़े पैन में मक्खन डालकर इस मिश्रण को पांच से आठ मिनट पकने दें। उसके बाद क्रीम, हर्क्स और धनिया पत्ती से गार्निश करके गर्म-गर्म सर्व करें।

    ब्रोकली, मशरूम और फूलगोभी के डंठल का सूप

    ब्रोकली, मशरूम और फूलगोभी के डंटल का सूप एकदम इन सब्जियों की तरह ही लगता है। यह खूप खुशबूदार और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पहले इन तीनों के डंठल छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर अदरक, लहसुन • मिलाकर महीन प्यूरी बना लें । क्रीमी स्वाद लाने के लिए बटर डालें और थोड़ी देर पकाएं। इस सूप में थाइम नाम के हर्ब्स को मिलाने से इसका स्वाद होता है।

    उत्सुक रहते हैं अतिथि

    कोलकाता के नोवोटेल होटल के मुख्य शेफ विक्रम जायसवाल बताते हैं कि आजकल शेफ जीरो वेस्ट खाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में ठंड के दिनों में लोग जीरो वेस्ट सूप भी खूब पसंद कर रहे हैं। जब हम लोगों को जीरो वेस्ट सूप बनाने की विधि बताते है तो वे और उत्सुक होकर इसे चखने की इच्छा जाहिर करते है ये सूप टेक्सचर में आम सब्जियों वाले सूप की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें डलने वाले हर्ब्स इनका स्वाद बदल देते हैं। हमने जीरो वेस्ट के लिए एक छोटा-सा किचन भी बनाया है, जहां रियूज, रिसाइकल और जीरो वेस्ट उत्पादों का प्रयोग होता है।

