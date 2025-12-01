आलू-मटर के छिलके हों या ब्रोकली-फूलगोभी के डंठल, इस सर्दी जरूर बनाएं हेल्दी और टेस्टी 'जीरो वेस्ट सूप'

सुमन अग्रवाल, नई दिल्ली। सूप तो सूप होता है, लेकिन यह जीरो वेस्ट सूप आखिर क्या है, जो आजकल बड़े-बड़े रेस्तरां में लोगों की पहली पसंद बन गया है। दरअसल, जीरो वेस्ट का मतलब है खाने की किसी भी सर्द मौसम का नया स्वाद चीज को बर्बाद न करना, जैसे अगर हम गाजर का सूप बना रहे है तो उसके छिलकों के प्रयोग से एक और स्वादिष्ट सूप बना सकते हैं।

पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप जिन छिलकों को कूड़ा-कचरा समझकर फेंक देते हैं, उनमें सब्जियों से अधिक फाइबर होता है। उन छिलकों का प्रयोग करके फाइव स्टार्स होटल्स के शेफ अलग-अलग सूप बना रहे हैं। ये सूप दिखने में आम सूप जैसे ही हैं, लेकिन इनमें स्वाद भिन्न-भिन्न हर्स (थाइम्, बेसिल, ओरिगेनो) से आता है। इसे पढ़कर आज से आप आलू, गाजर, चुकंदर, मटर के छिलके, पत्तागोभी के ऊपरी पत्ते, मशरूम, ब्रोकली के डंटल फेंकेंगे नहीं!

मटर के छिलकों का सूप मटर के छिलको का सूप न केवल तृप्तिदायक है, बल्कि बनाने भी बेहद आसान है। मटर के छिलकों को अलग करके स्टीम दें। इसके बाद अदरक और लहसुन डालकर पीस लें। गैस धीमी आंच पर रखें और एक उबाल आने दे। क्रीमी स्वाद लाने के लिए बटर और हिल हर्स या ओरिगेनो डाल सकते है। इस सूप को बनाने में 10 मिनट का समय लगता है।

आलू के छिलकों का सूप आलू के छिलकों को धोकर उबाल लें और फिर ठंडा होने के बाद पीस लें । आप चाहें तो इन छिलकों को पहले हल्का सा फ्राइ करके क्रिस्प भी कर सकते हैं और उसके बाद सूप बना सकते हैं। एक बड़े पैन में मक्खन डालकर इस मिश्रण को पांच से आठ मिनट पकने दें। उसके बाद क्रीम, हर्क्स और धनिया पत्ती से गार्निश करके गर्म-गर्म सर्व करें।

ब्रोकली, मशरूम और फूलगोभी के डंठल का सूप ब्रोकली, मशरूम और फूलगोभी के डंटल का सूप एकदम इन सब्जियों की तरह ही लगता है। यह खूप खुशबूदार और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पहले इन तीनों के डंठल छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर अदरक, लहसुन • मिलाकर महीन प्यूरी बना लें । क्रीमी स्वाद लाने के लिए बटर डालें और थोड़ी देर पकाएं। इस सूप में थाइम नाम के हर्ब्स को मिलाने से इसका स्वाद होता है।