बच्चों के टिफिन की टेंशन खत्म! कम तेल में बनाएं यह टेस्टी और हेल्दी मूंग दाल टोस्ट
मूंग दाल टोस्ट एक प्रोटीन से भरपूर, कम तेल वाला और झटपट बनने वाला नाश्ता है, जो सुबह के ब्रेकफास्ट या शाम के स्नैक के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह स्वादि ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मूंग दाल टोस्ट एक प्रोटीन से भरपूर और कम तेल वाला नाश्ता है, जिसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। इसलिए सुबह के ब्रेकफास्ट और ईवनिंग स्नैक के लिए यह बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। साथ ही, यह खाने में भी काफी स्वादिष्ट होता है, जिसे बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई पसंद करता है। आइए जानें मूंग दाल टोस्ट बनाने की रेसिपी।
तैयारी और पकाने का समय
- तैयारी का समय- 15 मिनट (दाल भिगोने के समय को छोड़कर)
- पकाने का समय- 15 मिनट
- कुल समय- लगभग 30 मिनट
- कितने लोगों के लिए- 2-3
सामग्री
|सामग्री
|सामग्री मात्रा
|पीली मूंग दाल (धुली हुई)
|1 कप
|हरी मिर्च
|1-2 (बारीक कटी हुई)
|अदरक
|1 इंच का टुकड़ा
|नमक
|स्वादानुसार
|हल्दी पाउडर
|1/4 चम्मच
|बारीक कटा हुआ प्याज
|1/4 कप
|बारीक कटा हुआ टमाटर
|1/4 कप
|बारीक कटी हुई शिमला मिर्च
|1/4 कप (वैकल्पिक)
|बारीक कटा हरा धनिया
|
2 बड़े चम्मच
|ब्रेड स्लाइस
|6-8 स्लाइस
|तेल या घी
|
टोस्ट सेकने के लिए
बनाने की विधि
- मूंग दाल को कम से कम 2-3 घंटे के लिए या रात भर के लिए पानी में भिगो दें।
- इसके बाद दाल को अच्छी तरह धोकर, सारा पानी छान लें और इसे अदरक और हरी मिर्च के साथ मिक्सी या ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें।
- जरूरत पड़ने पर थोड़ा-सा पानी डालकर गाढ़ा और चिकना बैटर तैयार कर लें। ध्यान रखें कि बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए।
- अब तैयार मूंग दाल के बैटर को एक बड़े कटोरे में निकाल लें।
- फिर इसमें नमक और हल्दी पाउडर मिलाएं।
- अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें। बैटर की कंसिस्टेंसी इडली या चीला के बैटर से थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए।
- अब ब्रेड की एक स्लाइस लें। उसके ऊपर मूंग दाल के बैटर की एक मोटी और समान परत फैलाएं। आप बैटर को ब्रेड के केवल एक तरफ ही फैलाएं।
- अब एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें। तवे पर थोड़ा-सा तेल या घी डालें।
- ब्रेड स्लाइस को तवे पर इस तरह रखें कि बैटर वाली साइड नीचे रहे।
- मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तक सेकें जब तक कि बैटर हल्का सुनहरा न हो जाए।
- अब ब्रेड के ऊपर की तरफ भी हल्का-सा तेल या घी लगाएं और टोस्ट को पलट दें।
- सरी तरफ से भी कुरकुरा और सुनहरा होने तक सेक लें।
- गरमागरम मूंग दाल टोस्ट को तवे से उतार लें और बीच से काटकर ट्राई एंगल का आकार दें।
- मूंग दाल टोस्ट को धनिया चटनी या टोमेटो केचप के साथ गरमागरम परोसें।
