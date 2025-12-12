बच्चों के टिफिन की टेंशन खत्म! कम तेल में बनाएं यह टेस्टी और हेल्दी मूंग दाल टोस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मूंग दाल टोस्ट एक प्रोटीन से भरपूर और कम तेल वाला नाश्ता है, जिसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। इसलिए सुबह के ब्रेकफास्ट और ईवनिंग स्नैक के लिए यह बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। साथ ही, यह खाने में भी काफी स्वादिष्ट होता है, जिसे बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई पसंद करता है। आइए जानें मूंग दाल टोस्ट बनाने की रेसिपी।