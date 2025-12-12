Year Ender 2025: हाई-प्रोटीन से प्लांट-बेस्ड तक, पूरे साल छाई रहीं 5 वेट लॉस डाइट्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। याद है 1 जनवरी 2025 की वो सुबह? जब हम सबने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एक पक्का वादा किया था- "इस साल तो वजन कम करके ही रहेंगे!" अब जब यह साल अपने आखिरी पड़ाव पर है, तो क्या आप भी सोच रहे हैं कि वो वादा कितना पूरा हुआ?

साल 2025 फिटनेस की दुनिया में एक रोलर-कोस्टर की तरह रहा। कभी किसी ने 'भूखे रहने' को सही बताया, तो किसी ने 'पेट भरकर खाने' को वजन घटाने का राज बताया। इंस्टाग्राम की रील्स से लेकर ऑफिस के लंच टेबल तक, हर जगह बस एक ही चर्चा थी- "आखिर पतले होने के लिए खाएं क्या?"

इस साल डाइट का मतलब सिर्फ 'उबला खाना' नहीं था, बल्कि स्वाद और सेहत का बैलेंस था। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे साल किन तरीकों ने लोगों को सबसे ज्यादा 'फिट और हिट' बनाया, तो यह लिस्ट आपके लिए ही है (Popular Weight Loss Diets of 2025)।

(Image Source: AI-Generated) इंटरमिटेंट फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग 2025 में सबसे चर्चित ट्रेंड बना रहा। इसकी खासियत यह है कि इसमें खाने से ज्यादा, खाने के समय पर ध्यान दिया जाता है। लोग 16:8, 18:6 और 20:4 जैसे फास्टिंग विंडो फॉलो करते दिखे। इस डाइट की सबसे बड़ी वजह इसकी सादगी है- न कोई मुश्किल प्लान, न कैलोरी गिनने की जरूरत। कई लोगों ने बताया कि इस तरीके से न सिर्फ वजन घटा, बल्कि एनर्जी लेवल भी बढ़ा और भूख पर काबू पाना भी आसान हुआ।

हाई-प्रोटीन, लो-कार्ब डाइट इस साल फिटनेस कम्युनिटी में एक आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दी- प्रोटीन बढ़ाओ, कार्ब्स घटाओ। हाई-प्रोटीन डाइट ने वजन कम करने वालों से लेकर जिम ग्रुप्स तक, सभी में अपनी बड़ी जगह बनाई। बता दें, प्रोटीन शरीर को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और मसल्स को मजबूत रखता है, जबकि कम कार्ब्स फैट बर्निंग को तेज करते हैं। चिकन, अंडे, पनीर, दालें, ग्रीक योगर्ट और टोफू जैसी चीजें इस डाइट की जान रहीं।

मेडिटेरेनियन डाइट अगर किसी डाइट को 2025 में 'सबसे सेफ' और 'सबसे टिकाऊ' माना गया, तो वह मेडिटेरेनियन डाइट थी। इसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स, ऑलिव ऑयल और मछली जैसे हेल्दी फूड शामिल होते हैं। वजन कम करने के अलावा इस डाइट की चर्चा इसलिए बढ़ी क्योंकि स्टडीज में इसे हार्ट हेल्थ और लंबी उम्र से भी जोड़ा गया। जो लोग बिना सख्त नियमों वाली, स्वाद से भरपूर डाइट चाहते थे, उनके लिए यह एक आदर्श विकल्प बन गई।

प्लांट-बेस्ड डाइट 2025 में पर्यावरण और हेल्थ दोनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी, और इसी कारण प्लांट-बेस्ड डाइट चर्चा में रही। इस डाइट में सब्जियां, फल, दालें, बीन्स और नट्स ज्यादा शामिल होते हैं, जबकि प्रोसेस्ड और एनिमल-बेस्ड फूड कम। एक्सपर्ट्स ने बताया कि प्लांट-बेस्ड खाने से न सिर्फ वजन तेजी से कम होता है, बल्कि सूजन कम होती है, पाचन बेहतर होता है और त्वचा भी साफ दिखती है।

इस डाइट का एक और फायदा है यह बजट के हिसाब से भी काफी किफायती मानी गई।

स्मूदी रिप्लेसमेंट डाइट चेहरे पर ग्लो, पेट की चर्बी कम करने और मीठे की क्रेविंग रोकने के लिए स्मूदी रिप्लेसमेंट डाइट साल भर ट्रेंड में रही। लोगों ने एक या दो मील्स को हाई-फाइबर, हाई-प्रोटीन स्मूदी से रिप्लेस किया, जिसमें फल, बीज, दही, ओट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स मिलाकर तैयार की जाती थीं। यह डाइट खासकर उन लोगों में लोकप्रिय रही जिनकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है। ऐसे में, जल्दी बन जाने वाली स्मूदियों ने हेल्दी ईटिंग को आसान बना दिया।